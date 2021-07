¿Cuál es la capacidad real, en fotos, ahora que solo tenemos los 15 GB gratuitos de Google Photos?

Google Fotos ya no es ilimitado para la copia de seguridad con alta calidad, ahora solo contamos con los 15 GB que ofrece la empresa con cada cuenta. Así que toca saber para cuánto da dicho espacio: hemos realizado multitud de pruebas con un backup de 16,6 GB y 4.500 imágenes. Los resultados fueron algo dispares.

Tras anunciarse hace meses, y después de la agonía que supuso la cercanía de la fecha, Google Fotos comenzó a contar todas las imágenes y vídeos para la cuota que posee cada cuenta de Google. 15 GB gratuitos parecen poco, pero pueden dar para mucho. ¿Cuánto? Sólo hay una manera de saberlo: comprobándolo.

Pese a que Google apuntó el fin del almacenamiento ilimitado a calidad original para finales de mayo, lo cierto es que los servidores siguieron sin contar el espacio de las subidas hasta más de una semana después. Según nuestras pruebas, Google Fotos no pasó a contar el almacenamiento en todas las cuentas hasta mediados de junio; con cierta disparidad de criterios según la cuenta y el medio de backup.

Para las pruebas descargamos una muestra de imágenes personales (sin vídeos) de 16,6 GB con 4.500 fotos distintas entre capturas de pantalla y tomas de cámara. La media de la muestra es de unos 3,8 MB por foto. Hemos realizado la sincronización de la muestra de fotografías durante varios días tras el comienzo de la contabilización de la subida (el 1 de junio).

Hicimos el backup en distintas cuentas de Google Fotos, desde las que usábamos a nivel personal a otras que creamos expresamente para el experimento. Además, comparamos desde la sincronización con la app (Android e iOS) a la copia de seguridad mediante la herramienta para ordenadores (macOS). En todos los casos la muestra siempre fue la misma: 4.500 fotografías con 16,6 GB de peso.

Los primeros resultados demuestran que con 15 GB de espacio gratuito Google Fotos permite sincronizar una galería de gran tamaño (unos dos años y medio de fotografías en nuestro caso). El problema surge cuando descubrimos que no todas las herramientas se comportan igual: las apps, tanto Android como iOS, no consumen tanto espacio de la cuota (el procesado no varía).

Bajo nuestras pruebas, y siempre con cuentas limpias (tanto las creadas expresamente para la tarea como las ya utilizadas), Google Fotos casi duplicó el espacio consumido subiendo las imágenes desde el ordenador. Esto quiere decir que Google Fotos no siempre procesa igual las imágenes cuando se realiza la copia de seguridad.

En las que aplica mayor compresión puede reducir hasta un 80 % del peso sin que se vea sacrificada la calidad a simple vista. En otras apenas puede reducir peso, todo depende de cómo sea la imagen, de su formato y del móvil que la subió (las fotos echas por un Pixel no se comprimen porque no consumen espacio, por ejemplo).

Nuestra recomendación es que subas tu carpeta de imágenes al teléfono móvil si quieres sincronizarla con Google Fotos utilizando las herramientas de copia de seguridad. También resulta recomendable mantener la sincronización de las fotos que vayas sacando con tu móvil, así te evitarás perderlas. A no ser que realices muchas tomas, tanto de vídeo como de imágenes, no deberías de tener problemas hasta dentro de tres o más años.