Cuatro trucos para mejorar la calidad del sonido en Android Auto

Si cuando vas de viaje siempre eres de los que reproduce su música en Android Auto o te gusta escuchar tus podcasts favoritos para amenizar el trayecto y no estás satisfecho o satisfecha con la calidad de sonido, o incluso si no escuchas bien las llamadas o las indicaciones del asistente, tenemos buenas y malas noticias para ti: la mala es que el sistema de infoentretenimiento de Google no dispone per se de una herramienta para mejorar el audio, pero sí que hay soluciones efectivas para que escuches mejor Android Auto y el sonido que de allí procede.

Cómo mejorar tu experiencia sonora con Android Auto

De las posibles causas por las que nuestra experiencia sonora con Android Auto es claramente mejorable se pueden anticipar al menos 4, y para cada una hay una posible solución:

Mejor con cable que con Bluetooth . Las conexiones inalámbricas están expuestas a problemas como caídas, retardos, transferencias de datos inferiores… Usando un cable minimizas la probabilidad que éstas sucedan o directamente las evitas. Transmitiendo con cable es posible que el sistema reciba sonido sin pérdida ni compresión, lo que se traduce en un sonido con más nitidez y claridad.

. Las conexiones inalámbricas están expuestas a problemas como caídas, retardos, transferencias de datos inferiores… Usando un cable minimizas la probabilidad que éstas sucedan o directamente las evitas. Transmitiendo con cable es posible que el sistema reciba sonido sin pérdida ni compresión, lo que se traduce en un sonido con más nitidez y claridad. Con música descargada hay menos riesgo . Del mismo modo que los mapas offline son un seguro para zonas sin cobertura, si bajas a tu móvil los podcasts o álbumes que te interesan antes de iniciar tu viaje, podrás elegir la mejor calidad para el proceso y disfrutarlo después. De lo contrario, estás expuesto a la optimización del uso con redes móviles y de cómo sea la cobertura.

. Del mismo modo que los mapas offline son un seguro para zonas sin cobertura, si bajas a tu móvil los podcasts o álbumes que te interesan antes de iniciar tu viaje, podrás elegir la mejor calidad para el proceso y disfrutarlo después. De lo contrario, estás expuesto a la optimización del uso con redes móviles y de cómo sea la cobertura. Dedica tiempo a configurar la aplicación de reproducción. Merece la pena invertir un rato en probar las diferentes opciones que ofrecen tanto reproductores (si tienes la música descargada en el dispositivo) como de servicios de streaming que también lo permiten, como por ejemplo Spotify o Amazon Music, por ejemplo el volumen, el ecualizador, efectos de sonido, modos. Así, si por ejemplo usas Spotify sin descargar la música, puedes ajustar la calidad del del audio a la más ambiciosa (aunque gastarás más datos).