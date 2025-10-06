Daniel Ek, fundador de Spotify se retira y deja en su lugar a dos CEOs

Tener dos perspectivas ante una situación puede ser de gran utilidad en algunos casos, lo que ha generado la creencia popular de que 2 cabezas piensan mejor que una. Partiendo de esta idea, parece que Spotify ha decidido adaptar este formato en la dirección de la empresa, ya que, al contar con dos CEO, es posible que las cosas podrían funcionar mejor para la plataforma de música streaming.

No es algo muy común ver que dos personas dirijan una empresa, sobre todo en corporaciones de las dimensiones y alcance de Spotify. Quizá algunos de los aspectos más relevantes que pueden surgir son las disputas de poder y la visión del entorno sobre quién es el que realmente está al frente de las decisiones importantes.

Pero quitando esto de la ecuación, probablemente sea un modelo que podría estar definiendo el futuro, ya que Spotify ha designado un co-CEO. Esto implica que ahora la empresa está dirigida tanto por Alex Norström, como por Gustav Söderström. Dicho esto, es importante tomar en cuenta las habilidades que debe tener un CEO en la actualidad, sobre todo al frente de una plataforma digital tan masiva.

La dificultad de sacar adelante este tipo de proyectos, ha facilitado la posibilidad de que se integre un nuevo miembro al equipo. Una sola persona, difícilmente esté totalmente capacitada para llenar todas las cualidades que se requieren para liderar una marca como Spotify hacia el futuro, manteniéndose líderes en el segmento de música streaming.

Ahora bien, en caso de que ambas partes lleguen a un punto medio, la última palabra la tendrá una tercera parte. En el caso de Spotify, se trata del fundador Daniel Ek, quien tendrá el cargo de presidente ejecutivo, siendo capaz de definir las decisiones más importantes de la compañía cuando los CEOs no puedan llegar a un acuerdo.

Daniel Ek, quien fundó Spotify con 23 años de edad, ha estado al mando de la compañía durante dos décadas. Ahora, deja al frente a estas dos piezas claves, pero siempre vigilando sus intereses. El retiro se hará efectivo en 2026, cuando finalmente Norström y Söderström asuman el puesto del sueco.