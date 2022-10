Decathlon – La nueva bicicleta eléctrica B-Twin Elops 500 es pura elegancia

Los elevados precios del combustible y el tráfico insufrible de las grandes ciudades, ha dejado el camino libre para que surjan nuevas iniciativas, siendo las bicicletas eléctricas una opción bastante viable. En esta oportunidad hablaremos de la B-Twin Elops 500, la cual ha sido desarrollada por la marca Decathlon.

Si no sueles usar una bicicleta, probablemente no llame demasiado tu atención, pero te invitamos a conocer las características de este vehículo, ya que es una propuesta interesante de estos creadores. En este caso, no se trata solo de ciclismo, sino de una alternativa de transporte sostenible, la cual rompe con ciertos esquemas de precios que hemos visto en el pasado.

Dicho de otra manera, las bicicletas eléctricas parecen ser productos diseñados únicamente para personas que podrían pagar los elevados precios. Sin embargo, con la Decathlon B-Twin Elops 500, no tenemos por qué vaciar absurdamente nuestro presupuesto. Su precio es de 1.659,99€, y ya se encuentra en periodo de reserva, por lo que, en cuestión de semanas, ya se podrá adquirir oficialmente.

La gran característica de este modelo es que no se han enfocado únicamente en las bicicletas de paseo, y aunque han mantenido esa estética urbana, nos ofrecen una alternativa bastante moderna y hasta futurista. Es por esta razón que no encontramos suspensión en la horquilla delantera, adicionalmente cuenta con iluminación en la parte frontal y trasera, e integra una pantalla en la que se puede configurar de manera personalizada los parámetros de asistencia y velocidad.

Su batería extraíble está desarrollada por Samsung, prometiendo un total de hasta 115 km de autonomía. La Decathlon B-Twin Elops 500 posee un motor de 250W, y es capaz de alcanzar la carga completa en unas 7 horas de carga continua. La vida útil de esta batería es interesante, ya que se encuentra respaldada por una garantía de al menos 500 ciclos de carga sin verse afectado el rendimiento de la misma.