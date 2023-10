Descubre cómo descargar vídeos de YouTube gratis y sin instalar aplicaciones

Todos sabemos que con una cuenta de YouTube Premium puedes descargar vídeos para verlos más tarde y es un sistema muy interesante, pero puede que quieras descargar el audio o un vídeo de YouTube por otros motivos y, a continuación, te vamos a contar cómo hacerlo de forma fácil, gratuita, sin membresías y, sobre todo, segura.

Cómo descargar vídeos de YouTube en el móvil sin aplicaciones

Hay varios motivos por lo que podrías querer descargar un vídeo de YouTube. Puede que sea porque lo quieres ver más tarde, porque quieres compartirlo como archivo y no como enlace por una plataforma como WhatsApp o Telegram o, que también puede darse, porque eres un creador de contenido. Si este es el caso, seguramente habrá casos en los que quieras insertar un vídeo en tu propio contenido (siempre citando la fuente, por favor, hay que ser serios en esto) y por eso te puede interesar descargarlo.

En la Play Store no hay aplicaciones para hacerlo, ya que es un método que a Google no le gusta y las que te encuentres, seguramente, no serán seguras o serán otra cosa. Por eso, las páginas que te permiten descargar vídeos directamente son tan socorridas. Hay muchas, muchísimas, pero ni todas son seguras ni todas son fáciles de utilizar. Y es que, es fácil encontrar una página que está infestada de publicidad e iconos enormes de ‘DESCARGAR’ que, realmente, no son para descargar el vídeo, sino para entrar en otra página de publicidad.

Por eso, te recomendamos dos páginas que funcionan muy bien y que tienen esto de la publicidad bastante controlado. Mi preferida, y es la que más uso porque no tiene publicidad en ningún momento, es Freemake.

Entrando en este enlace tienes el acceso y el funcionamiento es de lo más sencillo:

Copias un link de un vídeo en YouTube.

Lo pegas en el recuadro blanco.

Cuando lo analice eliges qué quieres descargar.

Listo. Aparece un aviso del navegador que te indica que vas a guardar un vídeo y… se acabó.

Ahora bien, tienen una importante limitación, ya que desde el móvil la resolución máxima que podemos descargar es 720p. De hecho, aunque usemos el truco de cargar la versión de escritorio desde el móvil y seleccionemos la resolución 1.080p en Freemake, seguirá descargando un archivo de 720p como máximo.

Evidentemente, YouTube premium es lo ideal si los quieres como elemento de consumo

Ahora bien, si lo que quieres es descargar vídeos exclusivamente para verlos cuando no tengas conexión, nuestra recomendación es la vía de pago mediante YouTube Premium.

Esto tiene tres ventajas:

No verás anuncios cuando veas YouTube con conexión.

Puedes descargar vídeos en una calidad bastante mayor que con las webs que te hemos contado anteriormente.

Tiene un sistema para descargar automáticamente vídeos que te puedan interesar. De esta manera, si te vas de viaje y has olvidado descargar vídeos manualmente, YouTube lo hace por ti.

Eso sí, la desventaja es que debes pagar por tu membresía y que no puedes sacar los vídeos de la app de YouTube, aunque estén descargados, por lo que YouTube Premium no te sirve si lo que quieres hacer es lo comentado anteriormente de descargar un vídeo para insertarlo en tu contenido.

Dicho esto, espero que te haya sido de ayuda este método para descargar vídeos de YouTube sin descargar aplicaciones extra y con herramientas sin publicidad (o con una publicidad muy limitada que no afecta a la forma de usar la web).