Descubre las características del anillo Ultrahuman Ring Air 

Posiblemente, has escuchado hablar del “anillo de los famosos”, el cual ha sido popularizado por celebridades como Will Smith o Shaquille O’Neal. Se trata del Aura Ring, el cual, hasta la fecha, parecía no tener un competidor decente, pero Ultrahuman ha decidido poner fin a esta hegemonía.

Primero que nada hay que mencionar que la tecnología se centra en un anillo inteligente que requiere de una suscripción que permite medir frecuencia cardiaca, patrones de sueño e índices de oxígeno en la sangre. Partiendo de esta idea, Oura Ring se ha posicionado entre los famosos como un accesorio exclusivo y con un precio que está por encima de los 300 euros.

Ante este escenario, Ultrahuman, una empresa radicada en la India, ha lanzado el modelo “Ultra Human Ring Air”, el cual espera competir, incluso destronar a su más fuerte competidor. Y es que, honestamente, juega con una carta determinante para poder lograr el éxito, y es que no se requiere de suscripción para poder acceder a las características del anillo. En este artículo te compartimos algunas de las prestaciones del Ultrahuman Ring Air, ya que posiblemente dará de qué hablar en 2024.

Primeramente, dispone de conectividad Bluetooth 5 LE, siendo compatible con Apple a partir de la versión iOS 14. En El caso de Android, podrás utilizar el anillo en versiones superiores a Android 6. Está elaborado con titanio, con refuerzo de carburo de wolframio. En lo que respecta a sensores, la empresa ha incorporado los siguientes:

Sensor PPG

Sensor de temperatura de la piel

Sensor de movimiento de 6 ejes

SpO2

Consta de una batería de 24 mAh, la cual puede cargarse al máximo en unas 2 o 3 horas. Puede sumergirse hasta 100 metros y cuenta con certificación IPX8 que garantiza la resistencia al agua. Sin duda, un accesorio funcional, ligero y estéticamente atractivo, que muy probablemente se posicionará entre las alternativas de anillos inteligentes durante este año.