Descubren un jailbreak en la PS5 gracias a una vulnerabilidad en el firmware 4.03

Es claro que las compañías que se dedican a fabricar consolas procuran crear todos los sistemas de seguridad que puedan para que nadie logre adentrarse en ellas con el fin de modificarlas y así instalar software que no esté autorizado o no esté licenciado. Sin embargo, en las últimas horas, se ha filtrado un reporte que indica que se ha logrado hackear la PS5.

Ha sido el el modder Lance McDonald el que ha mostrado cómo se ejecuta el denominado jailbreak en la consola de nueva generación de Sony, lo que le permite acceder a su menú interno e incluso instalar un archivo PKG de PS4, lo que viene a ser una copia de seguridad de un juego. Así lo ha demostrado al instalar la demo de P.T que tan solo está disponible en la anterior consola de PlayStation.

Al parecer este jailbreak es muy limitado y no funciona en cualquier consola que exista. Según se indica, es necesario que la PS5 cuente con la versión 4.03 del firmware, lanzado en octubre de 2021, aunque este fue reemplazado en diciembre del año pasado por la versión 4.50 y desde el mes pasado se encuentra en la versión 6.00.

Por lo tanto, todas las consolas que hayan sido actualizadas desde octubre del año pasado no contarán con esta posibilidad. Eso sí, en las PS5 con versiones anteriores a las mencionadas también es posible instalar el jailbreak, pero su creador avisa que solo funciona el 30% de las veces, lo que implica que requiere múltiples intentos para que sea ejecutado.

A su vez ha indicado que por el momento el jailbreak tan solo permite acceder a la lectura y escritura de datos. No obstante, no permite ejecutar software, de ahí que en el caso de P.T solo se instale, pero nada más. Así pues, debido a estas limitaciones, parece ser que solo es algo para los hackers más curiosos que quieran probar cómo funciona, aunque Sony no debería de perder de vista la situación por si va más lejos todavía.