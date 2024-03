Despidos masivos en SONY y algunos juegos fueron cancelados

El sector gaming está pasando por un momento bastante delicado, lo que se ve reflejado directamente en la pérdida de empleos de trabajadores de las empresas más grandes. Desde el año 2023, hemos visto una tendencia en la pérdida de puestos de trabajo en las divisiones de grandes desarrolladores. En esta oportunidad, SONY se une a estos despidos, dejando a más de 900 empleados fuera de sus filas.

Existen múltiples razones para que esto esté pasando, pero quizá una de las más determinantes es la cancelación del E3. La inversión en eventos de videojuegos ha caído considerablemente, y ya no se requiere de eventos de esta magnitud, para presentar juegos que pueden promocionarse perfectamente en las redes sociales y plataformas digitales.

Estamos atravesando una era de cambio, tal y como lo asegura Jim Ryan, CEO de Sony Interactive Entertainment. Un total de 900 colaboradores han quedado fuera de proyectos que han sido cancelados por la empresa. Como parte de esta medida de reestructuración, algunos juegos no entrarán en la agenda 2024, entrando en un estatus incierto.

No se descarta que muchos de estos proyectos se retomen en el futuro, pero las medidas tomadas por Sony, no tienen vuelta atrás por el momento. Esto se traduce como un recorte que afectará al 8%, de la plantilla que conforma la fuerza laboral de la empresa. Estos despidos no se han limitado a una zona en particular, ya que, trabajadores de todo el mundo fueron informados acerca de la decisión.

Se evidencian tiempos duros para la empresa de videojuegos, la cual, ha decidido cerrar el London Studio, definitivamente. Además, algunos puestos de trabajo en el estudio Firespritre, también fueron eliminados. También se verán afectados algunos estudios como Guerrilla Games, Insomniac Games y Naughty Dog.

Parte de las declaraciones de Ryan destacan su aflicción por la decisión, pero han tenido que enfocarse en la sostenibilidad a largo plazo. “El objetivo es optimizar nuestros recursos para garantizar nuestro éxito continuo, y nuestra capacidad de brindar las experiencias que los jugadores y creadores esperan”, afirmó.