El día ha llegado: adiós al almacenamiento ilimitado y gratuito de Google Fotos

El día ha llegado, hoy 1 de junio termina el almacenamiento ilimitado gratuito de Google Fotos, de modo que a no ser que tengas un Google Pixel u otra excepción, todo lo que subas a Google Fotos se descontará de tu espacio de almacenamiento, independiendemente de a qué calidad esté.

Ante esta perspectiva, hay quien prefiere pagar, quien se mudará a una alternativa y quien esperará a ver cúánto le dura el espacio gratis. Te resumimos aquí todo lo que cambia hoy en Google Fotos, qué va a pasar con tus fotos y en qué móviles seguirás teniendo almacenamiento ilimitado.

Qué cambia en Google Fotos

Google Fotos te permite hacer una copia de seguridad de todas tus fotos en dos calidades: calidad original o calidad alta, que comprime las fotos y limita el tamaño máximo de fotos y vídeos. Lo que cambia hoy es que todas las fotos que se suban a Google Fotos se descuentan del almacenamiento compartido de Google. Hasta ahora, las fotos en calidad alta, comprimidas, no ocupaban espacio.

Google Fotos mantiene estas dos calidades en su configuración, de modo que puedes seguir haciendo una copia de seguridad de tus fotos en calidad original o en calidad alta. La diferencia es que la copia a calidad original ocupa más espacio, de modo que te cabrán menos en el almacenamiento compartido de Google.

Google ofrece 15 GB de almacenamiento gratis para las cuentas, pero que se comparte con Gmail, Google Drive y Google Fotos. A partir de hoy, independientemente de la calidad de copia de seguridad que elijas, todas las nuevas fotos de las cuales hagas una copia de seguridad se descontarán también de esos 15 GB.

Qué va a pasar con tus fotos

La buena noticia es que todas las fotos que ya tuvieras en Google Fotos antes del 1 de junio y que estuvieran a calidad alta, se mantienen ahí y no ocupan espacio. Por este motivo, ayer fue el último momento para aprovechar y subir fotos y vídeos de modo que se quedaran para siempre en la cuenta sin ocupar espacio.

Es decir, tus fotos están a salvo en Google Fotos, no se van a borrar y no van a desaparecer. Las que estuvieran a calidad original, seguirán estando en calidad original y descontándose del espacio. Las que estuvieran en calidad alta, seguirán estando en calidad alta y no se descontarán del espacio. Esto, hablando de las fotos que estuvieran ya subidas antes de hoy 1 de junio.

Por tanto, no necesitas descargar y llevarte tus fotos a otro sitio, a no ser que estés decidido a empezar a usar una alternativa. Lo que estuviera en Google Fotos antes de hoy y a calidad comprimida, ahí se quedará sin molestar ni descontarse del espacio total.

Cuánto te durará el espacio gratis

Así pues, si a partir de hoy todo lo que subas a Google Fotos se descontará del almacenamiento compartido de Google, es inevitable que antes o después termine llenándose. Google ha hecho el cálculo por ti y puedes ver la estimación que ha hecho, basándose en tus patrones de uso, visitando este enlace.

Cuánto valen los planes de Google One

Si los 15 GB que te da Google se te quedan cortos, puedes comprar más espacio de almacenamiento desde la propia aplicación. De nuevo, el espacio se comparte entre todos los servicios de Google, de modo que lo puedes aprovechar también para Google Drive o Gmail.

A día de hoy, Google One tiene tres planes a partir de $1,99 al mes o $19,99 al año. Además de conseguir más espacio de almacenamiento, puedes compartir el plan con hasta 5 personas de tu familia y estar suscrito a Google One supone opciones de edición extra en Google Fotos. Estos son los planes disponibles:

100 GB , por $1,99 al mes o $19,99 al año.

, por $1,99 al mes o $19,99 al año. 200 GB , por $2,99 al mes o $29,99 al año.

, por $2,99 al mes o $29,99 al año. 2 TB, por $9,99 al mes o $99,99 al año.

Qué móviles siguen teniendo Fotos ilimitado

Desde el primer Google Pixel, una de las ventajas exclusivas de comprar el móvil de Google es que incluía ventajas exclusivas en la copia de seguridad de Google Fotos, aunque con el tiempo se han ido limitando y Google ya anunció que los nuevos lanzamientos dejarán de ofrecer este tipo de añadido.

Si bien inicialmente los Google Pixel contaban con almacenamiento a calidad original ilimitado y para siempre, los modelos posteriores hasta el Google Pixel 3 lo obtenían por tiempo limitado y los últimos lanzamientos sólo incluyen la ventaja de hacer una copia de seguridad en calidad alta de forma ilimitada. Este es el resumen de los móviles que mantienen Google Fotos ilimitado: