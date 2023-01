El mejor estuche de audífonos inalámbricos ha sido diseñado por HP

A estas alturas, los audífonos inalámbricos ya no son ninguna novedad. Y un gran fabricante como HP lance unos nuevos auriculares inalámbricos puede no llamar demasiado la atención, pero la cosa cambia cuando esos auriculares, los HP Poly Voyager Free 60 Plus se diferencian de los demás en algo muy peculiar.

De hecho, lo interesante no yace tanto en los auriculares —que disponen de unas prestaciones prometedoras— sino su estuche de carga, que cuenta con una pequeña pantalla OLED táctil desde la que controlar la reproducción musical e incluso las llamadas que llegan.

Estos auriculares ni siquiera están orientados a usuarios finales. HP ha dejado claro que su nuevo producto tendrá como principal mercado a los usuarios empresariales, y lo hace con dos variantes muy distintas. La primera dispone de un viejo estuche de carga convencional que según HP añade hasta 10 horas de autonomía en conversación.

La segunda es mucho más especial: en el modelo Plus el estuche de carga tiene una pantalla OLED que es táctil y que permite controlar la reproducción musica, el volumen, el nivel de batería, o los ajustes. Desde ella es también posible aceptar o rechazar llamadas entrantes.

Con ese estuche podremos además controlar hasta dos dispositivos conectados (y recuerda ocho dispositivos asociados en algún momento a él), lo que lo convierte en un singular «centro de control» para esos dispositivos de reproducción.

Los auriculares cuentan —como muchos otros rivales— con cancelación de ruido activa y adaptativa, además de un modo «transparente» para poder oír sonidos y voces del exterior con claridad mientras también escuchamos lo que suena en los auriculares.

La tecnología WindSmart permite mejorar la calidad de las llamadas en exteriores, y aunque el estuche ofrece más opciones de control, los auriculares cuentan con una pequeña superficie táctil para poder controlar también desde ellos el volumen o el avance/retroceso de pista.

La autonomía ronda las ocho horas con la cancelación de ruido activada, y ambos estuches de carga se pueden recargar mediante USB-C o mediante carga inalámbrica a través del estándar Qi.

Hay algunas curiosidades más: el modelo Plus incluye un adaptador de USB-C a cable de 3,5 mm, lo que permite usar el estuche como un emisor Bluetooth y hacer que conectemos la entrada de minijack a la toma de los asientos por ejemplo en un vuelo y así disfrutemos del audio directamente en estos auriculares.

Los HP Poly Voyager Free 60 estarán disponibles en marzo y tendrán un precio de partida de 299 dólares. No hay precio para la versión Plus, pero parece claro que esa orientación a usuarios empresariales se explica al ver esos precios. Y es evidente que HP tiene que comenzar a rentabilizar los 3.300 millones de dólares que pagó por comprar Poly hace unos meses.