El micrófono de mi Android no funciona: seis posibles causas y soluciones

Un audio de WhatsApp en el que no se te escucha bien, una llamada en la que alguien se queja porque tu voz llega muy bajita o directamente no se oye nada o un vídeo donde solo se oye un ruido o sonidos distorsionados son algunas de las situaciones en las que puedes detectar que el micrófono de tu móvil Android no funciona como debería.

Normalmente la culpa la tiene la suciedad, problemas con aplicaciones de tercero o daños físicos de alguno de los componentes. Algunos de esas incidencias tienen fácil solución, pero para otras tendrás que acudir al servicio técnico. Aquí tienes los problemas más habituales en micrófonos de móviles Android y su solución.

Ojo a la funda o protector que usas

Si llevas tu móvil con funda, merece la pena detenerse a comprobar si esta está bloqueando el micrófono ya que quizás este componente funcione bien, pero no es capaz de captar tu voz lo suficientemente bien porque la carcasa tapa el agujero del micrófono total o parcialmente.

Esto es algo que suele pasar especialmente con aquellas de bajo coste y que aunque teóricamente compatibles, no son oficiales, con recortes que no se ajustan a la perfección a los elementos de diseño de tu terminal.

Reinicia y busca actualizaciones

A veces la solución más sencilla es la más efectiva: reiniciar tu smartphone hace que tu sistema operativo se cierre completamente e inicie procesos desde cero, limpiando así pequeños errores que han quedado en segundo plano lastrando algunas apps y tareas.

Para reiniciar tu teléfono simplemente tienes que pulsar el botón de encendido/apagado hasta que aparezca un menú. Allí elige apagado. Deja el móvil aproximadamente un minuto apagado hasta volver a encenderlo y en ese momento comprueba si el problema se ha resuelto.

¿Está el acceso al micrófono activado?

A veces los problemas no son tal, sino que simplemente se trata de una cuestión de permisos, en tanto en cuanto algunas apps te permiten activar o desactivar el acceso al micrófono, lo que significa que aunque el micrófono funciona bien, es el software el que impide que puedan usarlo algunas apps.

Aunque dependiendo del fabricante el camino para solucionarlo difiere, en general iremos a ‘Ajustes‘ > ‘Seguridad y privacidad‘ > ‘Privacidad‘ y comprobaremos si el ‘Acceso al Micrófono‘ está activado. Si no es el caso, desliza el toggle. Fíjate que también está la opción de haber restringido el acceso a unas apps sí y a otras no, algo que puedes visualizar bajo el menú de ‘Permisos de Aplicaciones’.

Echa un vistazo a la configuración

Algunos móviles Android incluyen funciones como cancelación de ruido o similar, lo que permite reducir el sonido ambiental mientras estás en una llamada o grabando un vídeo, lo que puede provocar resultados que te hagan pensar si funciona bien o no.

Comprueba si es el caso de tu teléfono en ‘Ajustes‘ > ‘Ajustes de llamada‘ > ‘Ajustes de Sonido‘ (el camino puede diferir en función de tu modelo), allí es donde debería estar la opción de reducción de ruido a desactivar. Cuando lo hagas reinicia el teléfono.

Además de esta opción, también está la posibilidad de que hayas dejado conectado tu teléfono a unos auriculares o a otro dispositivo con micrófono y te hayas olvidado, de modo que al intentar acudir al micrófono, este no capta lo que esperas porque en realidad el micrófono que está funcionando es el del dispositivo en cuestión. Puedes comprobarlo en ‘Ajustes‘ > ‘Dispositivos conectados‘. Si es el caso, desactívalos y vuelve a intentarlo.

Interferencias de aplicaciones de terceros

Otra de las principales causas por las que el micrófono (y otros elementos) no funcionen adecuadamente son las aplicaciones de terceros, que pueden interferir con los ajustes del teléfonos. O lo que es lo mismo: aquellas apps con permiso para acceder al teléfono pueden tener la culpa.

Para salir de dudas lo suyo es usar tu teléfono en modo seguro, ya que deshabilita las apps de terceros de forma temporal. Puedes entrar al modo seguro manteniendo pulsado el botón de encendido/apagado hasta que aparezca el menú de apagado y luego mantenerlo pulsado para que aparezca la opción del modo seguro.

Con el modo seguro activado, comprueba a ver cómo funciona el teléfono, por ejemplo haciendo una llamada de prueba o con la app por defecto para grabar notas de voz. Si todo funciona bien, entonces te tocará ver el listado de apps disponibles que tienen acceso al teléfono para encontrar a la culpable: en ‘Ajustes‘ > ‘Aplicaciones‘ y en los tres puntos, ‘Administrador de Aplicaciones’ >’Micrófono’.

¿Y si está sucio?

Dentro de las operaciones de mantenimiento periódicas que deberíamos realizar se encuentra la de la limpieza del micrófono, ya que con el uso es fácil que se cuele suciedad en el orificio o rejilla, incluso aunque tenga alguna certificación IP de resistencia al polvo.

El agujero del micrófono (en algunos casos hay varios) está colocado en la zona inferior del terminal, próximo al puerto de carga. La forma de hacerlo es similar a limpiar los altavoces del móvil: puede ser con algún tipo de masilla adhesiva para que se lleve la suciedad o, en el caso de que esté protegido con una rejilla, usar un cepillo suave y proceder con delicadeza.