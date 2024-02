El nuevo Nothing podría ser el móvil más económico de la marca

El Nothing Phone ha representado una de las creaciones más ambiciosas de la empresa. Puede que, al no tener un precio tan competitivo, no haya conseguido perfilarse como una opción viable entre tantas empresas relevantes. Sin embargo, Nothing no parece haberse rendido, y sus intenciones de competir con marcas grandes, como Xiaomi o Google, se mantienen intactas.

Sin mucho que poder hacer ante los colosos como Apple o Samsung, para lograr ganarse un lugar en la gama alta, Nothing parece haber recalculado la ruta y hay una posibilidad de ganar la batalla en la gama media. Para conseguirlo, ha desarrollado un nuevo dispositivo, sobre el cual, se han filtrado algunas características. Se trata del Nothing Phone 2a, el móvil que analizaremos en detalle en esta breve reseña.

En principio, se trata de un smartphone en el que se han hecho algunas modificaciones, que lo hacen un poco más económico que el Nothing Phone 2. Si todo va bien para la compañía, este modelo llegaría al mercado durante el desarrollo del año 2024, aunque hasta el momento no se ha confirmado la fecha. Un punto importante que hay que reseñar, es que si las filtraciones son reales, entonces la compañía mantiene la filosofía de teléfonos transparentes.

Este es un aspecto que le da el distintivo a los teléfonos Nothing, por lo que consideramos un acierto ajustarse a lo que los define en un mercado tan competitivo. Pero aunque da la impresión de que realmente podemos ver todo el interior de este smartphone, lo cierto es que es una placa con un diseño original de Nothing. Esto evita que podamos ver la totalidad de la distribución interna de los componentes del teléfono inteligente.

Como aspecto final, también se habla del hecho de que se ha prescindido de las luces LED, que pudimos ver en las versiones principales de Nothing. Esta interfaz, Glyph, podría ser uno de los elementos sacrificados por la empresa para poder reducir el valor de sus móviles.