El POCO M4 tendrá las mismas características del Redmi Note 11

Estamos a pocos día de conocer al sucesor del POCO M3, el POCO M4 Pro. La presentación oficial está programada para hoy, martes 9 de noviembre por la tarde, hora local de China. Ahora tenemos las supuestas primeras imágenes del terminal y varias de sus especificaciones, que confirman muchos de los rumores previos.

Según esta filtración de un medio vietnamita, el POCO M4 Pro seguiría la estela de otros terminales de la marca, siendo la versión internacional del Xiaomi Redmi Note 11 hace tan solo algunos días. La única diferencia aparente será el módulo para las cámaras con la inclusión del logo de POCO.

El medio vietnamita The Pixel afirma disponer de fotos del POCO M4 Pro, pero no poder compartirlas para no incumplir un acuerdo. Hecha la ley, hecha la trampa, y la publicación ha recreado las imágenes del POCO M4 Pro, con aspecto de renders oficiales (aunque no lo sean). De cualquier modo, es casi imposible no darse cuenta de las similitudes entre el POCO M4 Pro y el Redmi Note 11.

Básicamente, los cambios son meramente estéticos. El frontal del POCO M4 Pro seguiría estando dominado por la perforación centrada por la cámara. Detrás, el módulo para la cámara es idéntico, pero se extiende para ocupar todo el ancho del terminal e incluir el logotipo de POCO.

La publicación de The Pixel también ha compartido as especificaciones que, de nuevo, coinciden punto por punto con las del Redmi Note 11: Dimensity 810, versiones de 4+128, 6+128, 8+128 GB, pantalla de 6,6″ LCD de 90 Hz, cámara dual de 50 + 8 megapíxeles (el segundo sensor, gran angular) y cámara frontal de 16 megapíxeles.

Todo esto con una batería de 5.000 mAh con carga rápida de 33W, un dato que conocemos de hace tiempo por su paso por certificaciones. Lo único que nos falta por saber es su precio y los colores en los que estará disponible. Están preguntas quedarán hoy durante la presentación.