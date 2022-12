El próximo objetivo de TikTok: Competir con Youtube

TikTok quiere acapararlo todo. Actualmente es rey indiscutible en la creación y distribución de vídeos en vertical, y ya ha ha dado sus primeros pasos para luchar con el resto de plataformas. TikTok Now es su alternativa para competir con BeReal, cuenta con su propio sistema de stories y ahora van a por todas lo único que aún no ha conquistado: el formato de vídeo horizontal. Eso sí, destronar a YouTube no será sencillo, y hay varias razones para pensar esto.

Vertical sí. Horizontal también. TikTok está probando un nuevo modo horizontal en pantalla completa con un grupo cerrado de usuarios, el modus operandi más común en este tipo de pruebas. En principio, los vídeos se muestran en el feed de forma vertical, pero habrá una opción para pasarlos a formato horizontal a pantalla completa, siempre y cuando dicho vídeo se haya grabado en una relación de aspecto horizontal.

El movimiento tiene sentido, teniendo en cuenta que hace no demasiado TikTok aumentó hasta los 10 minutos el límite de duración para sus vídeos (aunque el movimiento no ha calado en absoluto dentro de la plataforma). Lo que parece claro es que TikTok quiere seguir liderando en tiempo de visualización (donde ya ha superado a YouTube), y los vídeos largos en horizontal pueden ser una nueva estrategia para afianzar sus cifras.

Pero TikTok no va de vídeos largos. Además de un algoritmo enfermizamente afinado, una de las claves del éxito de TiTok radica en la brevedad del formato. Contenido rápido, fast food visual con la que podemos consumir decenas de vídeos y temáticas en una sentada. El formato horizontal es más reposado, un enfoque distinto. Los vídeos de hasta 10 minutos no han funcionado, y no hay demasiadas razones para pensar que los horizontales puedan hacerlo.

Shorts de YouTube en TikTok, TikToks en shorts. La guerra de formatos está creando una consecuencia inevitable: contenidos reciclados. La inmensa mayoría de Reels y Shorts son vídeos directamente descargados de TikTok. Si TikTok abre la puerta a los vídeos en horizontal, con alta probabilidad tendremos vídeos grabados para YouTube en TikTok. Lo de tener todo (contenido vertical, horizontal, stories e integración a lo BeReal) parecía una buena idea. Pero el IGTV de Instagram o la escasa adopción de stories en TikTok son la prueba de que no es así. En pocas palabras, los consumidores siguen demandando apps especializadas.

TikTok es, sin duda, una buena vía para lograr lo contrario: que los creadores atraigan suscriptores a sus canales de YouTube, mediante las distintas formas de enlace a otras plataformas que ofrece TikTok.

La ambición puede devorar a TikTok. No hay noticias ni fecha oficial respecto a la implementación final de los vídeos en horizontal, pero apuntan a ser una realidad. La ambición de TikTok puede devorar a la app desde adentro, convirtiendo la aplicación en un cajón de sastre de aplicaciones que acabe perdiendo el foco en lo que le ha brindado el éxito: vídeos cortos, vídeos cortos y más vídeos cortos en formato vertical.

Los creadores crean por dinero, y el dinero está en YouTube. Si hablamos de puro pago por reproducciones (campañas aparte), YouTube está en mejor forma a nivel de monetización. El algoritmo de TikTok permite viralizar con mucha más facilidad, por lo que el valor de la reproducción es ínfimo en comparación con YouTube. Un creador con millones de reproducciones en TikTok ingresará, siempre, menos que el equivalente en reproducciones de YouTube, por lo que no hay demasiadas razones para migrar completamente de plataforma.