El Samsung Galaxy S24 sin secretos: apariencia y características han sido filtradas

Salvo que se Samsung nos clave una gran sorpresa, cosa que ha sucedido en el pasado pero no es siempre es el caso, no veremos los Samsung Galaxy S24 hasta el mes de febrero. Al menos no de forma oficial, ya que las filtraciones sobre los próximos flagship de Samsung ya comenzaron a llegar. Lo último ha sido en relación al modelo estándar.

El Galaxy 24, sin apellido ‘+’ (plus) y sin ‘Ultra’, es protagonista de unos nuevos renders que anticipan su diseño y que van acompañados también de especificaciones. Todo ello en base a las fuentes más certeras en lo que a información de Samsung se refiere, aunque sin confirmación de la marca, claro.

El Samsung Galaxy S24 apostará por los bordes rectos

De la mano de SmartPrix y Steve H. McFly, más conocido como OnLeaks, han surgido las primeras imágenes del Samsung Galaxy S24. Insistimos en que no son imágenes oficiales, aunque sí basadas en muchos informes y con buenas probabilidades de que en la práctica lo que veamos por parte de Samsung se parezca mucho.

En un primer vistazo, apreciamos que tanto la parte trasera como la delantera se mantienen prácticamente idénticas a lo ya visto en generaciones anteriores como el Galaxy S22 o el Galaxy S23. Es decir, diseño minimalista atrás con materiales de cristal que permitan la carga inalámbrica y con un panel AMOLED de 6,1 pulgadas que se extiende por todo el frontal.

El cambio más relevante que se aprecia en los renders es el paso a unos laterales rectos con esquinas curvadas. Eso sí, pese a la percepción de ser más grueso que sus antecesores, desde SmartPrix afirman que no habrá cambios significativos y eso es mala noticia para la batería, tal y como veremos a continuación.

El duo Qualcomm-Exynos protagonista de un hardware continuista

Sabemos bien que son los modelos ‘Ultra’ los que mayor innovación y mejoras añaden. Pese a ello, lo que parece que vendrá en el ‘S24’ estándar se antoja demasiado continuista. Y todo parte de un cerebro Qualcomm de la mano de un Snapdragon 8 Gen 3 que se presentará a finales de octubre.

Sin embargo, podría no ser este el procesador, ya que desde SmartPrix vuelven a confirmar algunos rumores que ya apuntaban a que Samsung volverá a ofrecer sus propios procesadores en las versiones europeas y otros territorios. Así, si lo compramos en España o en Latinoamérica, lo probable es que nos encontremos un Exynos 2400 que, como el de Qualcomm, tampoco ha sido presentado aún.

Donde parece que no veremos cambios es en la configuración de triple cámara trasera de 50+12+10 megapíxeles, actuando respectivamente como sensor principal, gran angular y telefoto. Ni siquiera el zoom óptico 3x cambiará en el caso del telefoto.

Retomando aquello de que el grosor no parece que vaya a aumentar, nos encontraríamos nuevamente una batería de entre 3.900 y 4.000 mAh (el Galaxy S23 tiene 3.900 mAh). La duda que no revelan desde SmartPrix es si habrá aumentos de la carga rápida o no, algo que se ha llegado a rumorear para el Galaxy S24 Ultra, aunque no tanto para esta versión estándar en la que Samsung siguió apostando por 25 W en las últimas generaciones.

En cualquier caso, recalcamos una vez más que no está todo el pescado vendido todavía. Ni mucho menos. Es probable que en estos próximos meses vayamos viendo más filtraciones de este Galaxy S24 junto al Galaxy S24+ y Galaxy S24 Ultra. Y todo para acabar en un hipotético Unpacked del mes de febrero en el que, ya de forma oficial, conozcamos todos los secretos de este esperado smartphone.