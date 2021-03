El sistema HarmonyOS de Huawei es solo Android disfrazado

Después de su llegada a SmartTVs, routers y otros dispositivos, HarmonyOS hizo su tan esperada aparición en móviles a finales de año, para un puñado de dispositivos en China. Un reciente análisis en profundidad de ArsTechnica tiene la misma conclusión que el analisis preliminar a los pocos días de su presentación: HarmonyOS es básicamente Android AOSP.

Tras probar HarmonyOS en el emulador del IDE oficial de HarmonyOS, todo indica que a día de hoy, HarmonyOS es EMUI sobre AOSP tras cambiar los textos para que, cada vez que se decía Android, se diga HarmonyOS.

ANDROID POR DENTRO Y ANDROID POR FUERA

Que HarmonyOS sea un fork de Android similar al que hiciera Amazon para su Fire Phone no llama mucha la atención. Crear un sistema operativo de la nada es una tarea titánica y, al fin y al cabo, el veto del gobierno estadounidense bajo el que se encuentra Huawei de forma indefinida no le impide usar el código de AOSP, de código abierto. Y así lo ha estado haciendo hasta ahora en los móviles lanzados sin los servicios de Google, como el Huawei Mate 40 Pro.

La disonancia viene entre lo que Huawei ha dicho que es HarmonyOS y lo que parece ser al final. Wang Chenglu, presidente de la división de software de consumo de Huawei, afirmaba el mes pasado que «HarmonyOS no es una copia de Android ni de iOS, sino un sistema operativo panorámico realmente preparado para la futura era del IoT». Según el análisis de ArsTechnica, no es una copia de Android, sino más bien Android.

Por fuera, HarmonyOS es indistinguible del EMUI corriendo sobre AOSP con el que la compañía está lanzando terminales post-veto, y es que tenemos exactamente el mismo diseño. La única diferencia es que en donde antes ponía «Android,» ahora pone «HarmonyOS«.

Por dentro, los parecidos continúan. Un vistazo rápido a las aplicaciones que vienen con HarmonyOS revela nombres conocidos como Android Services Library, Android Shared Library o com.android.systemui.overlay. Estas aplicaciones tienen la versión 10.0, indicando así que son las mismas que se incluyen con Android 10. Algunas de las apps que sí han cambiado su nombre y no incluyen ya «Android», mantienen el icono del robot verde.

Si esto no es prueba suficiente, tras descargar e instalar una aplicación de información del sistema desde App Gallery, las apps detectan que el sistema es, en efecto Android 10 Q. No quiere decir esto que sea un copia-y-pega de Android AOSP, sino más bien una versión adaptada para China del mismo, es decir, no mucho más distinto a cualquier otra ROM China o al propio EMUI: AOSP de fondo y servicios propios encima, para reemplazar a los de Google, que no están disponibles allí.

Tras horas jugando con HarmonyOS en el emulador oficial, la conclusión de ArsTechnica es que «no han podido encontrar ninguna diferencia sustancial con Android», más allá de elementos con otros nombres. Este análisis, por cierto, encaja con el que hizo XDA hace un mes. Por ahora, HarmonyOS parece estar fuertemente basado en AOSP, aunque habrá que ver si esto cambiará en el futuro o no, o si Huawei tiene pensado cambiar la definición de HarmonyOS.