El Sony Xperia 1 III llega al mercado en 3 semanas y trae un regalo que cautivará a muchos

La espera casi ha terminado para los amantes de los teléfonos móviles Sony. Todos los que deseen hacerse de un Sony Xperia 1 III lo tienen un poquito más cerca. La marca ya confirmó su precio definitivo, US $1499. Ahora, Sony desvela no sólo la fecha en la que se distribuirá el teléfono, también su regalo por reservar el nuevo Xperia: unos auriculares valorados en poco más de US $400.

Sony no es de los fabricantes que se den más prisa en acortar el tiempo que transcurre entre la presentación de sus móviles y la puesta a la venta, con el Sony Xperia Pro ese retraso fue de más de un año. De hecho, de los móviles presentados en primavera de 2021 sólo uno puede comprarse: el Sony Xperia 10 III.

SONY REGALA UNOS AURICULARES WH-1000XM3 CON LA RESERVA

Si bien el precio del Xperia 1 III es alto, éste se encuentra en línea de su competencia por categoría. Snapdragon 888, pantalla OLED de 6,5 pulgadas con resolución 4K y tasa de refresco de 120 Hz, 12/256 GB, cuádruple cámara trasera con aplicación de fotografía profesional (tanto para foto como para vídeo), 4.500 mAh de batería con carga rápida de 30 W y carga inalámbrica, doble altavoz frontal con la calidad de audio a la que acostumbra Sony… Sobre el papel tiene un gran atractivo, al menos para los presupuestos suficientemente holgados.

El Sony Xperia 1 III se pondrá a la venta el próximo 22 de agosto y ya puede reservarse. Dicha reserva está lista en la tienda online de Sony. Y quien acceda a la compra anticipada se llevará unos auriculares Sony WH-1000XM3 valorados en un poco más de US $400. Su cancelación de ruido y calidad de audio son bárbaros.

FICHA TÉCNICA DEL SONY XPERIA 1 III