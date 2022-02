Es tiempo de recibir tu reembolso: 6 formas inteligentes para usar tus impuestos este año

Este año, el 77% de los estadounidenses esperan recibir un reembolso de impuestos. El año pasado, el IRS informó un reembolso promedio de $2,873, lo que podría ayudar mucho a mejorar tu salud financiera. Si bien puede ser tentador gastar su dinero de inmediato, considera utilizarlo en su totalidad o en parte para mejorar tus finanzas.

A menos que planees usar este dinero para pagar el alquiler o las facturas de inmediato, aquí hay algunas formas inteligentes de poner a trabajar el dinero de tus impuestos invirtiendo en tu futuro financiero:

1. Pagar tus Deudas: Ya sea que se trate de tarjetas de crédito, préstamos estudiantiles, servicios de compra ahora y pago posterior o facturas médicas, vivir con deudas puede consumirlo todo. Si bien tu reembolso de impuestos puede no ser lo suficientemente grande como para limpiar estos saldos, puedes usarlo para reducir tu deuda, específicamente la deudas compuesta de alto interés.

Las tarjetas de crédito tienden a ser la deuda con las tasas de interés más altas, aunque no siempre es así. Pagar primero la deuda con la tasa de interés más alta (también conocido como el método de avalancha) puede ayudarte a ahorrar dinero en el futuro en cargos por intereses. Además, dado que se espera que la Reserva Federal aumente las tasas a partir de marzo, también se espera que aumenten las tasas de interés de las tarjetas de crédito.

2. Crea o Incrementa Tu Fondo de Emergencia: Un fondo de emergencia es una herramienta financiera importante que puede ayudarte en caso de pérdida de trabajo, disminución de salario o emergencia financiera inesperada (como una factura médica considerable). Tu fondo de emergencia debe contener entre tres y seis meses de gastos, que es la cantidad que se gasta en cosas como alquiler, servicios públicos, comestibles, gasolina y otros elementos esenciales.

Tu reembolso de impuestos puede ayudarte a crear un fondo de emergencia. Una cuenta de ahorros de alto rendimiento que gana tasas de interés ligeramente más altas a las que puede acceder rápidamente es un excelente lugar para almacenar este dinero. Muchos bancos en línea como Capital One, Ally y Marcus ofrecen opciones de ahorro de alto rendimiento.

3. Piensa en tu Futuro: Si bien puede que no sea la forma más glamorosa de disfrutar de tu dinero ahora, invertir en tu futuro es importante en cualquier etapa de tu vida. Puedes utilizar tu reembolso de impuestos para contribuir a cualquier plan de jubilación que tengas, 401(k)s o IRA. En 2022, puedes contribuir hasta con $20,500 a un plan 401(k) y $6,000 para cuentas IRA tradicionales y Roth. (Si tiene más de 50 años, puede aportar $6,500 adicionales a tu 401(k) y $1,000 a una IRA).

Y, si ya está bien encaminado para alcanzar sus metas de jubilación, podrías usar su dinero para comenzar a invertir. No hay una sola manera de comenzar a invertir; y cada persona debe evaluar las condiciones con las que se sienta más cómodo. Si deseas invertir con un riesgo mínimo, puede tener sentido comprar un ETF (fondo cotizado en bolsa) o un fondo indexado. Ambas opciones distribuyen su riesgo entre diferentes acciones y bonos que rastrean un índice en particular, como el S&P 500. No te harás rico de la noche a la mañana con fondos indexados o ETF. Es más bien una manera de producir dinero a largo plazo.

4. Aumenta tus Fondos de tu HSA o FSA: Una cuenta de ahorro para la salud (HSA) es un plan de ahorro diseñado específicamente para costos relacionados con la salud. Las HSA son un tipo de cuenta de inversión, aunque se llaman planes de «ahorro». Si tienes un plan de salud con deducible alto, eres elegible para abrir una HSA. Las cuentas HSA están triplemente libres de impuestos: sus contribuciones, ingresos y retiros no están sujetos a impuestos. Tu empleador también puede ofrecerte acceso a una cuenta de gastos flexibles FSA, que también es una cuenta libre de impuestos diseñada para gastos médicos calificados.

Si tienes una cuenta de ahorros para la salud o una cuenta de ahorros flexible para gastos médicos, es posible que desees utilizar parte de su declaración de impuestos para financiar estas cuentas. Los límites de contribución para 2022 para una HSA son $3,650 para un individuo y $7,300 para planes familiares. El límite de contribuciones de las FSA para 2022 es de $2,850.

5. Inicia un Fondo de Ahorros para la Universidad: Ya sea para tu(s) hijo(s) o para ti mismo, puedes poner tu reembolso a trabajar invirtiéndolo para futuros gastos universitarios. En este punto, tienes diferentes opciones para almacenar este dinero, incluida una cuenta de ahorros de alto rendimiento, una cuenta de inversión o un plan 529.

Un plan 529 está hecho específicamente para ahorros universitarios, pero actúa más como una cuenta de inversión. Las ganancias crecen libres de impuestos y, siempre que utilices los fondos para costos relacionados con la educación, no tendrás que pagar impuestos sobre tus retiros.

6. Invierte en ti Mismo: Si bien la universidad es una excelente inversión para uno mismo, hay otras formas en las que puedes usar su reembolso de impuestos para una buena causa. Si has estado contemplando un cambio de carrera, usa tu dinero para invertir en ese cambio. Si necesitas capital para emprender tu propio negocio, esta podría ser tu oportunidad. Puedes usar tus fondos para invertir en clases, cursos o certificaciones que te ayudarán a llevar sus habilidades al siguiente nivel.

El estrés de los últimos dos años nos ha pasado factura a todos. Si bien pagar deudas, ahorrar e invertir tu reembolso son ideas inteligentes, invertir en su salud mental es igual de importante.

Considera usar tu reembolso para darse un descanso muy necesario, ya sea una estadía sin computadora portátil, un viaje para ver a familiares y amigos o unas vacaciones relajantes para recargar energías, reiniciar y reenfocar. «Dominar tu dinero requiere más que solo administrar sus dólares y centavos de manera adecuada. Es un esfuerzo mucho más holístico que se centra en su bienestar mental por encima de todo», dice Farnoosh Torabi, un experto en salud finaciera. «La salud también es riqueza.»