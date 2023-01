Esta es la app de Google que los expertos consideran la más útil

Google tiene decenas de aplicaciones para Android y muchas de ellas ya vienen preinstaladas en tus dispositivos. Uso la mayoría y le tengo especial cariño a algunas como Google Keep, pero si me preguntan cuál me parece más útil, la respuesta es una app de Google virtualmente desconocida: El Escritorio Remoto de Chrome.

El Escritorio Remoto de Chrome es un ejemplo de una app tremendamente útil con un nombre muy malo, pero que te puede sacar de más de un apuro si alternas entre varios PC y móviles, pues con ella puedes conectarte fácilmente a tu PC desde el móvil.

Los nombres que Google aplica a sus aplicaciones a veces son mejorables. Es el caso de Escritorio Remoto de Chrome, una app que sirve para conectarte remotamente a tu PC. La tecnología detrás se basa en Google Chrome -y de ahí el nombre- pero esto es algo que realmente solo ayuda a confundir al incluirlo en el nombre. Puedes ver y controlar la pantalla de tu PC (entera, no solo Chrome) desde el móvil.

Es similar a alternativas como LogMeIn o TeamViewer, pero gratis, de Google y bastante más fácil de configurar y de usar. Si no buscas algo extremadamente complejo, es bastante probable que te sirva como sistema para acceder a tus PC de forma remota.

Un punto fuerte de Escritorio Remoto de Chrome es que la configuración es muy sencilla. Básicamente, tienes que ir a la web de Escritorio Remoto de Chrome y pulsar el botón de descarga, que instala una extensión en Google Chrome en tu PC con Windows o Mac. Esta extensión te ayudará a configurar el acceso remoto y se compone de dos pasos: elegir un nombre y un código PIN de acceso.

Con todo listo, ya puedes añadir ese PC al repertorio de sistemas a los que te podrás conectar desde el móvil para ver y controlar remotamente. En Windows y Mac es posible controlar el escritorio de forma remota; en Linux, es posible proporcionar asistencia remota.

Aparte de eso, te puedes olvidar de configuraciones adicionales. Si tu PC está encendido, podrás conectarte a él de forma remota con tu móvil. Y esto es algo que, en mi caso, es extremadamente útil. Oficialmente, Escritorio Remoto de Chrome no se actualiza desde 2020, aunque en este caso tiene algo de trampa, pues la aplicación para Android viene a ser básicamente la web empaquetada en un APK, así que sí que ha recibido alguna mejora. No mucha, eso sí, pero alguna.

Recientamente, la app se ha simplificado todavía más al incluir una barra de texto en la parte inferior con la cual es posible escribir en el PC fácilmente y que incluye un teclado propio con teclas de un teclado completo que no podemos emular con Gboard o compañía, como las teclas F1-F12 o el Control-Alt-Supr.

Quizá no es una aplicación para un uso extensivo de la conexión remota con el PC, pero como herramienta de emergencia para acceder a tu PC desde cualquier sitio, siempre y cuando lleves el móvil encima, es genial.

Para ser una app de Google, Escritorio Remoto de Chrome tiene relativamente pocas descargas en Google Play (más de 10 millones), pero para mi es sin duda una de las más útiles. Con una nota media en Google Play de 4,0, aquellos que la descubrieron parecen estar satisfechos como yo. Ahora, solo falta cruzar los dedos para que no sea uno de esos servicios que Google manda al cementerio antes de tiempo.