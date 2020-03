Esta es la lista de teléfonos de Huawei que no recibirán la actualización EMUI 10

A esta fecha, ya hemos visto cuantiosas filtraciones e incluso la lista oficial de dispositivos de Huawei que si recibirán la actualización EMUI 10, la actualización que trae Android 10 a muchos dispositivos. En este post, te diremos cuales son aquellos dispositivos que por alguna u otra manera se han quedado por fuera de esta lista oficial presentada por la empresa a través de su sitio Web.

Entre los dispositivos que en definitiva no se actualizarán se encuentran teléfonos de la submarca Honor y uno que otro de la marca principal. Aunque varios sitios han reportado que estos dispositivos no recibirán la actualización, en particular Huawei Central ha dado a conocer algunos de esos modelos.

Este sitio Web explica que consultó directamente a Huawei sobre cada modelo de los que se mencionan en esta lista, y en todos ellos recibió una respuesta similar: algunos de estos dispositivos no poseen el hardware necesario para poder recibir la actualización EMUI 10, aunque la empresa continuará en la mayoría de los casos ofreciendo actualizaciones de seguridad y mejoras mínimas cuando lo considere oportuno.

Entre los teléfonos que los reportes indican no recibirán EMUI 10 se encuentran: