Esta función de YouTube es exclusiva para cuentas Premium

Evitar la publicidad suele ser uno de los principales motivadores para que un usuario finalmente contrate YouTube premium. Sin embargo, la plataforma ha estado trabajando en algunas funciones adicionales que cada vez hacen más atractiva la posibilidad de contratar este servicio. En esta oportunidad, hablamos de la traducción automática de canciones, una función que se ha integrado en modo de prueba limitada a YouTube Music. Se trata de una herramienta basada en la IA, que puede traducir en tiempo real las letras, pero para poder usarla, tendrás que tener una cuenta Premium obligatoriamente.

No se trata de una traducción de audio, al menos por el momento, solo es una traducción automática que permite conocer el significado de las letras de tus canciones favoritas. De esta manera, YouTube Music abre una nueva puerta de accesibilidad al contenido en otros idiomas sin necesidad de buscar exclusivamente el video de la traducción.

Es conocido por todos que ya existen herramientas y recursos que pueden ayudar a cumplir esta función. YouTube, pensando en sus clientes, ha tenido la iniciativa de simplificar la usabilidad de la plataforma. Como resultado, la experiencia será más intuitiva y fácil. evitando que el usuario tenga que buscar traducciones en fuentes externas, pues todo lo tendrá en la función de traducción automática de alta precisión que ofrecen las cuentas premium.

La función se encuentra en etapa de prueba, pero algunos detalles se han revelado, describiendo su desempeño de manera bastante simple. En principio, el usuario podrá ver una línea de texto con la letra original, y debajo de ella una línea con la traducción realizada por el software.

El potente motor traductor de Google se pone a la orden de los melómanos, quienes ahora podrán acceder a las letras en el idioma original y la traducción de alta fidelidad. Para esto, la configuración deberá realizarse en el idioma deseado, para que todas las canciones se traduzcan al mismo de manera automática.