Estados Unidos planea arruinar la unión de las 3 plataformas de Zuckerberg

Aparentemente, la alianza de las 3 plataformas de Mark Zuckerberg no será un hecho.

Hace algunos meses Zuckerberg dijo que tenía un proyecto para hacer que los usuarios de WhatsApp, Messenger e Instagram pudieran comunicarse entre las 3 plataformas sin problema alguno. Todo esto con el propósito de que los usuarios escogieran su propia aplicación para hablar.

No obstante, este proyecto podría no llevarse a cabo ya que, de acuerdo a una publicación del Wall Street Journal, fuentes internas del gobierno de los Estados Unidos están estudiando la posibilidad de negar por vías legales la unión de las 3 plataformas.

El motivo de todo esto se basa en los problemas de Facebook con la privacidad. De hecho, también se quiere impedir esta actividad para evitar una posición dominante en el mercado.

Y es que si ya es un poco complicado que haya un usuario que no tenga que usar WhatsApp, Messenger o Instagram, al combinar las 3 plataformas sería imposible que alguien pudiera huir de las manos de Facebook en lo que a mensajería instantánea y comunicaciones se refiere.

En Europa, se ha estudiado la probabilidad de que Facebook se despegue de WhatsApp o Instagram, y Estados Unidos podría hacer lo mismo.

Pese a que Zuckerberg indicó en su momento que la alianza entre las 3 redes sociales aseguraría la privacidad de los usuarios con mensajes encriptados, la mayor inquietud no es solo que Facebook siga siendo dueño de los datos de millones de usuarios a nivel mundial, sino que además haga que otras opciones para comunicarse ya no existan porque no se podrá competir contra una multiplataforma hecha por Zuckerberg.

A pesar de que esto no es oficial, aún, se rumorea que será hasta enero de 2020 cuando empiece el proceso para impedir el proyecto de Zuckerberg, el cual estaría ya hecho para finales del próximo año.

