Estas son las razones por las que debes borrar el contenido de tu teléfono cada cierto tiempo

El teléfono que usamos a diario acumula un uso a lo largo del tiempo que termina desembocando en lentitud, pesadez y limitación de espacio. Y no hay mejor manera de revitalizar el teléfono que darle una limpieza cada varios meses. Esto es algo que todos deberíamos hacer, ya sea voluntariamente o, como en algunos casos suele ocurrir, de manera forzada.

¿Cómo hacerlo de forma segura y eficiente? Lo mejor es mantener todas las aplicaciones imprescindibles con una copia de seguridad en la nube. Esto es algo básico que pocos seguimos. Además, se debe procurar obtener la misma configuración del teléfono en cada ocasión, incluidas las carpetas del escritorio y los accesos directos.

Un borrado con frecuencia ahorra dolores de cabeza

Hay que dejar claro que no resulta imprescindible aplicar un formateo al teléfono cada cierto tiempo, sobre todo en los modelos actuales: incluso los gama media más contenidos llegan con espacio de sobra para instalar decenas de apps y juegos. Ya no es tan habitual que el móvil se llene, incluso aunque acumule una gran cantidad de caché. Y, pese a que la acumulación de uso produce cierta lentitud, ya no acostumbra a ser exagerada; sin que por ello deje de afectar, como es lógico.

Las mayores ventajas de borrar el móvil cada varios meses

Ni los móviles Android necesitan un borrado con cierta frecuencia para seguir funcionando ni dicho borrado cíclico estropea el teléfono: este proceso no es más que una opción dentro de todo el abanico de posibilidades que existen para el mantenimiento de un dispositivo. Bajo mi experiencia, éstas son las ventajas: