Este es el plan de Google para que personas con vista reducida puedan practicar ejercicios al aire libre

El ejercicio es bueno para todos, y Google quiere que practicarlo sea posible para todos, a pesar de los impedimentos visuales. Esto lo que ocurre con Project Guideline, un sistema por inteligencia artificial donde las personas con visión reducida o nula pueden correr carreras de forma independiente con sólo la ayuda de un teléfono inteligente. El sistema de Google funciona mediante la cámara del teléfono que va indicando al corredor por dónde ir para no salirse del camino. Luego de algunas pruebas públicas, debemos decir que todo funciona sorprendentemente bien.

El proyecto se ha creado en colaboración con Guiding Eyes for the Blind. La idea detrás de él es capacitar e independizar a las personas con visión reducida para que puedan realizar diferentes tareas en las que generalmente dependen de otras personas o, por ejemplo, un perro lazarillo. Para poner a prueba el resultado del proyecto, el propio CEO de Guiding Eyes for the Blind, que tiene visión reducida, completó una carrera con este sistema y se prepara para la Virtual Run for Thanks 5K en el Central Park de Nueva York.

UN SMARTPHONE Y UNA LÍNEA QUE SEGUIR

Según explica Google, lo que diseñaron es un sistema que por inteligencia artificial es capaz de seguir una línea segura en el camino. Lo cierto es que ya existen tecnologías que permiten a las personas con visión reducida guiarse en exteriores. Sin embargo, conseguir hacerlo mientras se está corriendo no es algo tan fácil.

El sistema se integra en un teléfono Android que se coloca en la cintura del corredor mediante un arnés. La aplicación Guideline funciona en local y sin necesidad de conexión a Internet. Mediante ella y con la ayuda del GPS busca una línea pintada en el asfalto/camino para seguirla. A medida que el corredor se desplaza, la app le va indicando si se está alejando a la derecha o a la izquierda del camino para que pueda volver a centrarse.

La dificultad de este proyecto reside en que la inteligencia artificial sea capaz de reconocer el camino correcto en cualquier entorno. En una pista de atletismo es realmente sencillo al ser siempre igual. Sin embargo, las cosas se complican con tan sólo salir a un parque por ejemplo. Influye no solamente que la directriz física (la línea en el asfalto) puede cambiar o estar deteriorada, sino también condiciones meteorológicas u obstáculos por ejemplo.

Hay más proyectos interesantes relacionados con la ayuda a personas con visión reducida. Uno de ellos viene de la propia Google también, que está trabajando en una app de transcripción instantánea, que hace justamente lo que su nombre indica. Por otro lado, es interesante el bastón para invidentes equipado con Google Maps y enlazado al smartphone también es otro proyecto del que ya hemos conocido detalles.