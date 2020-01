Estos podrían ser los precios de los próximos Galaxy S20

Quedan muy pocos días para el evento de lanzamiento que Samsung ha organizado para mostrar al mundo sus nuevos dispositivos insignia. Esto, consecuentemente, ha desatado que los rumores y filtraciones se desaten, y una de las más importantes ha llegado hoy con la tentativa información sobre cuál sería el costo de la nueva linea de teléfonos de Samsung.

El editor del medio XDA Developers, Max Weinbach, publicó en su cuenta de Twitter ayer, 20 de enero, algunos datos interesantes sobre los posibles precios de los S20. Según Weinbach, el Samsung Galaxy S20 5G costará unos US S1,000, el Samsung Galaxy S20 Plus 5G unos US $1,220 y el Galaxy S20 Ultra 5G costará cerca de US S$1,445. Según el editor, habrá variantes de estos celulares que solo contarán con conectividad 4G y que costarán unos US$100 que su homólogo 5G.

Pero además de los precios de los esperados Galaxy S20, Weinbach también lanzo nuevos detalles sobre el próximo celular con pantalla plegable de Samsung, cuyo nombre según rumores sería Galaxy Bloom o Galaxy Z Flip. Según el de XDA Developers, el Flip costaría un poco más a los 1500 dólares, un precio muy inferior que el del Galaxy Fold, el primer teléfono flexible de la marca surcoreana que salió al mercado en 2019 por más US $1900.

Samsung no desvelará los precios de sus teléfonos hasta el día de su presentación oficial, así que para saber si es cierto todo lo filtrado hasta ahora, tendremos que esperar a la celebración del próximo Samsung Unpacked, que tendrá lugar en la ciudad de San Francisco el próximo 11 de febrero. Sin embargo, y en base a lo que ya hemos visto en el pasado, los precios propuestos por Weinbach van acorde a las tendencias mostradas por Samsung.