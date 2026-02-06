Estos son los juegos que Nintendo estrenará la primera mitad de 2026

Nintendo ha sido bastante consistente en sus lanzamientos, a pesar de que no saturen el mercado de promesas como sus competidores más cercanos. Sin embargo, una pequeña muestra de lo que está por venir, ha generado una ansiedad tremenda entre los usuarios de la marca. Nintendo Switch 2 es el buque insignia actual de esta compañía, y los títulos que están por lanzarse durante la primera mitad de 2026, han sabido generar la reacción esperada. En este análisis, te revelamos cuáles son algunos de los títulos que han tomado a muchos por sorpresa.

A través del evento Direct, Nintendo incluso lo que será su principal artillería para su consola Nintendo Switch 2. La duración de la presentación fue de apenas una media, hora, tiempo suficiente para confirmar las sospechas de muchos. Contrario a lo que muchos esperaban, no se anunció nada exclusivo, pues suele ser un evento enfocado en anunciar los títulos de otras marcas que no tienen vínculos con el gigante de los videojuegos.

Uno de los lanzamientos más cercanos es el de Resident Evil Requiem, 7 y Village, los cuales planean llegar el 27 de febrero. Otro de los motivos es el aterrizaje de Fallout 4 Anniversary Edition, el cual se espera para el 24 de febrero. Pero quizá uno de los juegos con mayor expectativa entre los jugadores, es el de Indiana Jones y el Gran Círculo. Este se ha programado para el 12 de mayo.

El Direct de Nintendo sirvió también de plataforma para anunciar la llegada de la remasterización de uno de los títulos con mayor experiencia en esta franquicia. The Elders Scrolls IV Oblivion no cuenta con una fecha aún, pero lo que sí es un hecho es que lo recibiremos durante el desarrollo de 2026. Por otro lado, para el mes de junio podemos esperar el Final Fantasy Rebirth, así como el Digimon Story Time Stranger planea estar disponible a partir del 10 de julio.

Otros nombres que figuraron en el enunció fueron: