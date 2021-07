Facebook e Instagram reconocen que están perdiendo la batalla contra TikTok y Twitch

Facebook está emprendiendo grandes campañas para atraer a creadores de contenido. Esto como parte de una respuesta hacia la enorme popularidad que redes sociales como TikTok y Twitch han estado acumulando desde el comienzo de la pandemia el año pasado.

Para hacer la propuesta más atractiva, Facebook optará por algo que es capaz de convencer a casi todo el mundo: el dinero. En Facebook han creado un programa para creadores de contenidos que durará hasta finales de 2022 y que invertirá 1.000 millones de dólares para premiarles e incentivarles. El objetivo, claro, es que logren convertir a Facebook de nuevo en referente para un público que cada vez más está migrando a TikTok y Twitch.

No es la primera vez que una empresa hace esfuerzos en este sentido, y de hecho YouTube comenzó conquistando a los creadores de contenidos gracias a cómo ellos acabaron viendo a esta plataforma como una forma de ganarse la vida.

A YouTube le siguieron otras plataformas, cada una con su enfoque. Instagram creó una nueva legión de influencers, pero en los últimos tiempos tanto Twitch como sobre todo TikTok se han convertido en amenazas claras para Facebook, que está viendo como los minutos que antes sus usuarios dedicaban a su red social ahora suelen dedicarla a otras como las citadas.

La clave en muchos casos está en que hay un público cada vez más ávido de disfrutar de los contenidos que esos influencers y creadores generan en esas plataformas. Los incentivos allí son también claros, y tanto TikTok como Twitch han demostrado ser vías muy rentables de ingresos para esos creadores.

Estamos pues ante una guerra por atraer a los creadores de contenidos y por ganar esa particular batalla por la ‘popularidad absoluta’: ¿qué plataforma es la que atrae a más público y a más creadores?

Facebook no quiere quedarse atrás, y como indican en The New York Times ya pagó lucrativas ofertas a creadores de TikTok para que se lanzaran a publicar sus contenidos en Instagram Reels. En Snapchat iniciaron un programa en noviembre en el que invirtieron un millón de dólares al día para que los creadores de contenido usaran su característica Spotlight, también similar a TikTok.

Ahora solo queda ver si dichos esfuerzos funcionan, o si el público se inclina de una vez por todas a la red social de origen chino..