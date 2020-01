Facebook no detendrá los anuncios políticos con mentiras

Facebook admitió que no hará nada para mejorar sus políticas de anuncios de publicidad, las cuales permiten que grupos y personas publique contenido político con mentiras o menciones engañosas. El comunicado fue publicado ayer por The New York Times.

La red social más grande del mundo agregó que no cambiará ni pausará los anuncios publicitarios con microtargeting, los cuales permiten a los anunciantes elegir específicamente a los usuarios a los que quiere mostrar los anuncios y que da pie a dividir la opinión o a mostrar información engañosa, dice el diario.

Observadores y expertos criticaron de inmediato la decisión de Facebook. Ellen Weintraub, de la Comisión Federal Electoral, dijo en Twitter que el plan de Facebook es «débil» y que la compañía está «dañando a la democracia». Por su parte, Brian Shatz, senador de Hawái, dijo al periódico que los políticos no deben tener permiso de mentir y usar el sistema de Facebook para proyectar esas mentiras a Internet a gran velocidad.

El representante David Cicilline dijo que la decisión de Facebook está impulsada por el dinero. «Específicamente, los US$6,000 millones que serán gastados en anuncios publicitarios en 2020 y que Facebook usará para seguir incrementando sus ganancias a costa de nuestra democracia».

A pesar de la decisión de Facebook, otras redes sociales y plataformas en Internet han tomado una decisión más neutral. Jack Dorsey, presidente ejecutivo de Twitter, dijo en octubre que todo tipo de anuncio político en la red social será bloqueado. Google por su parte dijo que limitará los anuncios políticos en algunas de sus plataformas.

