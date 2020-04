Fitbit Charge 4 recargada: GPS, Spotify y Fitbit Pay

Un confinamiento que fuerza a las personas a permanecer en sus hogares no es el mejor momento para un dispositivo de actividad, pero Fitbit debió pensar que el show debe continuar con o sin el confinamiento. Este nuevo dispositivo es el Fitbit Charge 4, y viene con muchas nuevas funciones.

Físicamente, el Fitbit Charge 4 es prácticamente igual al tres; no obstante, no te dejes engañar por la falta de diferencias externas. Para comenzar, por dentro tiene GPS que permite usarlo de forma independiente del teléfono al momento de hacer ejercicio y eso no está nada mal. Su resistencia al agua es de hasta 50 metros, el cual lo hace perfecto para la natación.

Al lado del sensor cardíaco tradicional de los Fitbit también se encuentra un sensor de SpO2 de oxígeno en sangre, un detalle que los apasionados del running piden más que los pasos o el GPS.

La batería de este nuevo dispositivo tiene una duración de hasta siete días que se reducen a solo cinco horas si se usa con el GPS activo. Es un precio que hay que pagar si se quiere poner los entrenamientos en un mapa. Los datos de cada ejercicio van, como siempre a la app para iOS y Android.

A esto hay que adicionar que el Charge 4 tiene compatibilidad con Fitbit Pay, la plataforma de pago de la firma que ya se conocía en relojes inteligentes como el Versa 2. La pulsera también tiene la posibilidad de controlar Spotify desde la pantalla táctil.

El Charge 4 incluye la nueva métrica llamada Minutos en zona activa y ésta mide el esfuerzo general sin que el usuario defina un deporte o ejercicios específicos. Funciona para guardar un registro de hasta qué momento los usuarios hacen esfuerzo durante el día, y quizá sea de mucha utilidad en estos días que son difíciles para registrar un entrenamiento como tal. El Fitbit Charge 4 ya se puede adquirir desde el sitio web de la firma por un costo de 149,95 euros.