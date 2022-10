Good Lock Camera Assistant: la app de Samsung para mejorar aún más su cámara

Samsung ha lanzado una nueva aplicación de cámara para algunos modelos de su línea Samsung Galaxy. De momento, la app estará disponible sólo para los móviles que dispongan de One UI 5: Good Lock afianza su conjunto de apps con Camera Assistant. Personalización máxima de los ajustes de la cámara, selección del número de fotos automáticas y hasta mejora del procesado en las tomas.

No hay software que ofrezca el nivel de personalización de One UI, Samsung introduce tal cantidad de opciones que resulta posible poner el teléfono al gusto de cada persona. Sí, tal cantidad de posibilidades entraña inconvenientes, ya sabemos que la capa de esta marca no es precisamente ligera. Y esa extrema (y pesada) versatilidad admite aún más personalización gracias a Good Lock, un conjunto de apps no muy conocidas que vale la pena descubrir.

Camera Assistant, un nuevo módulo de Good Lock con el que «tunear» a fondo la cámara

La aplicación de aplicaciones amplía el número de posibilidades para que los dueños de un Samsung Galaxy puedan dejar a su gusto desde el teclado del teléfono al paquete de iconos que aplica la interfaz. Y ese abanico de opciones gana extensión con Camera Assistant, una app de Good Lock que acaba de aterrizar en la Samsung Galaxy Store.

Camera Assistant ha hecho su aparición por tierras surcoreanas para mejorar la toma de imágenes y vídeos. Aparte de permitir una mayor personalización de la aplicación de captura, Camera Assistant ofrece distintas herramientas extra que expanden la experiencia fotográfica.

La nueva app de Good Lock permite acelerar el disparador para que las tomas sean más rápidas a costa de disminuir el número de disparos (reduce las posibilidades de obtener una foto movida), puede ajustar la calidad del procesado final, permite que la aplicación de cámara de Samsung elija el tipo de sensor y objetivo en función de la escena y más personalizaciones. Algunas ya se encuentran presentes en la app oficial de fotografía, otras estarán sólo disponibles en Camera Assistant.

La nueva app de Good Lock sólo es apta para los Samsung Galaxy que dispongan de One UI 5 y Android 13. De momento se encuentra en la Samsung Galaxy Store coreana, aunque irá llegando a los demás países donde también funciona Good Lock. Y no es compatible con One UI 4 e inferiores: hemos tratado de instalar el archivo APK de camera Assistant y nos resultó imposible.