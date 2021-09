Google Camera Go 2.5, la GCam más reducida y compatible para tu Android

La última versión de Google Camera Go, la número 2.5, ha sido adaptada para otros móviles Android con funciones como el modo retrato o el nocturno; además de incluir el célebre procesado de Google. Puedes descargarla y probarla en tu teléfono, su compatibilidad es muy amplia.

Google se decidió a incluir la app de captura tan popular de los Pixel en los móviles con Android Go. Lógicamente, el recorte en la capacidad de los teléfonos obliga a reducir las funcionalidades de la app, pero la GCam Go, la versión modificada, es una buena alternativa a la aplicación de fotografía incluida en la gran mayoría de Android. ¿Quieres probarla? Es realmente sencillo, sólo necesitas el APK.

El «modder» Greatness es muy conocido en el panorama de las modificaciones de la cámara de Google. Sus versiones acostumbran a incluir funciones añadidas a la propia GCam al tiempo que mejoran su compatibilidad. Y no sólo modifica la aplicación de captura de los Pixel, también la que incluyen algunos móviles con Android Go.

La GCam Go es mucho más parca en opciones que la cámara de Google incluida en los Pixel, debes tenerlo en cuenta. A cambio aumenta notablemente su compatibilidad. Y no prescinde de funciones avanzadas, tales como el HDR, el modo retrato y el modo nocturno. Además, el procesado de la imagen queda avalado por el gran trabajo que sabe realizar Google (siempre sin alcanzar la calidad media de los Pixel, debemos remarcarlo).

La última versión de Greatness lleva la GCam Go en su versión 2.5 a una buena cantidad de móviles Android. En principio debería de ser compatible con la mayoría de teléfonos, siempre con el inconveniente de que habrá móviles donde no funcione (o en los que no se ejecuten todas las opciones, en especial el modo retrato).

La cámara de Google Go en su versión 2.5, y modificada por Greatness, está disponible en la página de Celso Azevedo. Hay tres versiones a elegir para así maximizar la compatibilidad de la aplicación modificada: la normal o lite; la «camerago», que amplía la compatibilidad, y la «NoAux», versión adaptada a aquellos Android que no pueden ejecutar ninguna de las GCam anteriores.

Hemos probado esta cámara de Google en su versión Go y los resultados fueron suficientemente buenos. Fotos bastante nítidas, opción a modo retrato con un recorte más que aceptable, modo nocturno capaz de rescatar luz hasta de la penumbra y un abanico reducido de opciones donde destaca el buen procesado de Google. No es mala opción si deseas tener una segunda app de fotografía en tu teléfono para compaginarla con la aplicación que viene de serie.