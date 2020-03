Google I/O 2020 – Cancelan el evento por riesgo de Coronavirus

El Coronavirus afecta a Google en su evento I/O 2020, y no precisamente por infectarlos, sino precisamente por el miedo a contagio masivo. Es oficial, este fenómeno es uno de los más importantes que ha afectado a la humanidad en los últimos años.

Muchos memes se han generado sobre el Coronavirus y teorías conspirativas, pero lo cierto es que es un tema que debe tratarse con total seriedad. Tanto es el impacto de la enfermedad en el mundo, que los organizadores del Google I/O 2020 decidieron cancelar esta edición de un evento infaltable en el mundo de la tecnología.

No solo la cotidianidad de muchos residentes en China se ha visto modificada de la noche a la mañana, la economía mundial ha recibido un impacto por esta enfermedad que genera más preguntas que respuestas cada día.

Este no es el primer evento que se ha cancelado por los efectos que ha generado esta enfermedad, que puede llegar a ser letal si no se trata de la manera adecuada. Los casos ascienden a decenas de miles en todo el mundo y Google no quiere ser el epicentro de un contagio de proporciones masivas.

El Google I/O es uno de los eventos tecnológicos más importantes de todo el mundo, donde la compañía de la “G” tiene la posibilidad de mostrar algunos de sus avances más importantes. El estado de alerta no es un secreto para nadie, y ante la posibilidad de convertirse en un foco de infección, han decidido evitar el peligro.

Parte del comunicado de Google fue:

“Por preocupaciones relacionadas al Coronavirus (COVID-19), y de acuerdo a las políticas de salud del “CDC, WHO” y otras autoridades de salud, hemos decidido cancelar el evento físico de Google I/O que tomaría lugar en el Shoreline Amphitheatre”.

Los usuarios que hayan adquirido entradas para este evento recibirán un reembolso durante los próximos días, y esperan terminar con este proceso antes del 13 de marzo.