Google I/O 2022: Android 13, cambios en Maps, Assistant, y muchas otras novedades

Estamos a la vuelta de la esquina para una de las fechas clave en el universo Android, también el momento álgido para todos los productos de software que comercializa la empresa de Alphabet: el Google I/O 2022. La fecha es el próximo 11 de mayo, y con tres días de duración, el evento para desarrolladores anticipa un aluvión de novedades.

Google siempre se viste de gala para su conferencia más importante de desarrolladores, una esperado I/O que no sólo reúne a los interesados de manera física, también de forma virtual. Con la pandemia, la conferencia anual de Alphabet no ha visto reducido su número de asistentes, todo lo contrario. Podemos concluir, pues, que nos esperan unos días muy movidos.

Android 13 como cereza del pastel

La beta de Android 13 tendrá su lugar destacado en la Google I/O 2022. La empresa desea que esta nueva versión eleve el listón de la privacidad con nuevas APIs para desarrolladores, mejor gestión de permisos, las apps verán recortado el acceso indiscriminado al almacenamiento de los dispositivos y gran parte de las funciones de sistema se ejecutarán en el móvil o tablet sin necesidad de Internet.

Android 13 plantea una mejora en privacidad y seguridad, el diseño mantendrá las líneas de Material You y las animaciones serán todavía más fluidas. Google ofrecerá un mejor soporte para pantallas plegables y, esperamos, también dará un empujón a la interfaz y software para tablets. Android 13 aún tendrá margen para cambios en profundidad hasta su lanzamiento estable a finales de verano de 2022.

¿Habrá hardware? Todo apunta a un Pixel 6a y Pixel Watch

La Google I/O no acostumbra a ser un conferencia en la cual se presente hardware, pero esta regla no está escrita en piedra. Y, dado que los rumores suenan con insistencia, no nos extrañaría que Google aprovechase para que los Pixel 6a y Pixel Watch vieran la luz.

El Google Pixel 6a apunta a ser la versión recortada de los dos modelos presentados en el otoño de 2021, los Google Pixel 6 y Google Pixel 6 Pro. En principio, la empresa mantendría el procesador Google Tensor en su móvil más contenido, también la conjunción de cámaras del Pixel 6. El diseño exterior sería muy similar; al tiempo que vería reducidas sus dimensiones.

La última filtración del Google Pixel Watch nos deja con el reloj visto desde todos los ángulos. Este smartwatch dispondrá de un frontal limpio, incluirá una corona y un botón físico junto a ella, las correas se anclarán al cuerpo con un enganche propietario, saldría al mercado con Wear OS 3.1 y ofrecería 32 GB de almacenamiento.

Con el reloj seguramente veamos una revisión de Wear OS. Se anticipa la versión 3.1, aún queda saber si Google aplicará un cambio notorio en el diseño o «sólo» evolucionará el sistema con optimizaciones y mejoras. Debería de ser lo segundo.

Inteligencia artificial

La Google I/O es el marco perfecto para que la empresa desvele sus últimos trabajos en inteligencia artificial, deep learning y aprendizaje de máquina. Mítica es la presentación de Dúplex durante el I/O de 2018, por ejemplo. Y seguro que Google se reserva alguna jugada maestra de Assistant para el próximo mayo.

Tablets

Android 12L ya anticipó una mejora en la gestión de dispositivos de gran pantalla, tanto en tablets como en plegables. Dicho 12L se incluyó definitivamente en Android 12, por lo que Google planea evolucionar el sistema dentro de la rama principal del SO. Esperamos novedades en el uso de Android dentro de las tablets para el próximo Google I/O, la dura competencia que ofrece el iPad necesita una vuelta de tuerca en este segmento.

¿Android Auto estrenará por fin su interfaz Coolwalk?

Google anda probando la nueva interfaz de vehículos desde hace varios meses sin haberla hecho aún pública, ni siquiera en la beta. Nosotros la hemos probado y podemos decir que se encuentra suficientemente madura. Así que, ¿existe un mejor momento para presentarla en público que hacerlo durante el Google I/O 2022?

Actualizaciones importantes para Google Maps, YouTube, Drive…

Finalmente, las aplicaciones clave de Google acostumbran a recibir su atención en la keynote, también durante las posteriores sesiones que los responsables de Google tienen con los distintos desarrolladores. Por ello, es de esperar que el elenco completo de Google Apps dé un salto adelante en términos de funcionalidad, también en la gestión de datos privados.

El programa del Google I/O aún no se encuentra disponible: la empresa lo hará público conforme quede poco tiempo para que dé comienzo el evento. Iremos actualizando este artículo con toda la información que vayamos conociendo.