Google no permitirá que los móviles con menos de un 1GB de RAM se actualicen a Android 13

Hoy en día todavía es posible encontrar móviles Android con 1 GB de RAM que incluyan Android Go, pero esto no va a pasar por mucho más tiempo. Google ha aumentado los requisitos mínimos: con menos de 2 GB de RAM no no habrá apps de Google, a partir de Android 13.

Es decir, Google no va a certificar más móviles con Android 13 que tengan menos de 2 GB de RAM, por lo que no podrán lanzarse con las apps de Google. Tampoco será posible para un móvil con menos de 2 GB de RAM actualizar a Android 13.

Google ha actualizado los requisitos mínimos de hardware que pide a los fabricantes para que puedan incluir las aplicaciones y servicios de Google: deberán tener al menos 2 GB de RAM y 16 GB de almacenamiento. Este nuevo requisito entra en juego a partir de Android 13, de modo que todavía podremos ver móviles con menos RAM que se lancen todavía con Android 12.

Ahora bien, estos móviles con 1 GB de RAM o menos de 16 GB de almacenamiento que se lancen con Android 12 no podrán actualizar a Android 13. Esto, a decir verdad, difícilmente supondrá ninguna diferencia pues estos móviles de gama super baja rara vez reciben ninguna actualización.

Lo más curioso del asunto es que estos requisitos se aplican también a Android Go, subiendo de forma algo drástica. Android 10 Go admitía móviles con 512 GB de RAM, pero Android 11 Go necesitaba más de 512 GB. Android 12 Go no amplió los requisitos, pero introdujo la recomendación encarecida de partir de los 2 GB de RAM, tal y como apunta Jason Bayton. Con Android 13 no es recomendación, es obligación.

Es decir, no veremos ningún móvil con Android 13, Go o normal, con menos de 2 GB de RAM y además los móviles Android Go deberán tener al menos 16 GB de almacenamiento. A todo esto, Google lleva años sin actualizar su web de Android Go y lo sigue llamando el sistema operativo «para móviles con menos de 2 GB de RAM».