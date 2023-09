Google planea boicotear el lanzamiento del iPhone 15 rebajando el precio de los Pixel

El próximo día 12 de septiembre, los fans de Apple tienen una cita muy importante. Como sabemos, la fecha de presentación de los nuevos iPhone 15 se aproxima y con ella, una nueva hornada de dispositivos que rivalizarán con Android como vienen haciendo desde hace muchos años.

Por otro lado, Google dará el pistoletazo de salida a Android 14 en octubre, que será cuando conozcamos a la familia Pixel 8. Pero el gigante del buscador no estará esperando hasta entonces, y quiere aguarle la fiesta a Apple con suculentos descuentos en la Google Store.

Boicot a Apple con ofertas en Google Store

Si buscas un Google Pixel, ahora mismo los Pixel 7 y Pixel 7 Pro están rebajados, pues su protagonismo está llegando a su fin. Por tanto, es un buen momento para adquirir uno. A pesar de esto, la empresa con sede en Mountain View quiere destacar el mismo día en el que los iPhone 15 verán la luz, y para ello está preparando grandes ofertas.

Cuando acudimos al sitio web oficial de la Google Store, se muestra en grande una cuenta atrás con fin en el próximo martes día 12 de septiembre. El mensaje es claro: «Únete a la Google Party«. Parece que será una fiesta a lo grande, y Google quiere que la suya suene más fuerte que la de enfrente.

No conocemos qué dispositivos serán rebajados, ni en qué medida, pero el motivo de esta fiesta no es otro que el 25 aniversario del buscador. No le ha hecho falta otra excusa a Google para llamar la atención, pero nosotros sí debemos movernos si queremos aprovechar las oportunidades que ofrezcan.

Por si las ofertas con los Pixel fueran poco, el anuncio tiene toda la pinta de que los auriculares inalámbricos de Google también formarán parte de la ecuación. Tanto los Pixel Buds A-Series como los Pixel Buds Pro han tenido varios ofertas desde que se lanzaron, pero es la hora de que Google les de un buen bajón.

Sea como sea, esperamos impacientemente esta ristra de rebajas y chollos con la que Google quiere restarle protagonismo a Apple. ¿Lo conseguirá? Difícil copar las portadas con unas simples ofertas, pero no sabemos lo que realmente Google nos tiene preparado.