Google podría lanzar un Pixel plegable este año

El furor por los teléfonos plegables llegó a su punto más alto con marcas como Samsung y su Galaxy Fold llamando a otros fabricantes a iniciar una competencia que no generó el impacto esperado en el mercado. Lo cierto es que parece que los usuarios no se ven muy interesados en acceder a un móvil flexible, al menos por ahora, aunque hay marcas que siguen apostando a este formato.

Se trata de Google, quienes cuentan con uno de los teléfonos más versátiles en su línea Pixel. Aunque parezca extraño, hay una gran probabilidad de que un modelo plegable se sume al catálogo de este fabricante. Quizá es una estrategia para ganar relevancia, pero lo cierto es que se han aliado con un gran competidor, pues son los de Samsung quienes se encargarían de la producción del panel.

Aunque hasta ahora solo se trata de rumores, es muy probable que veamos esta liberación durante el desarrollo de 2021. La posibilidad de que llegue un Pixel Fold no desaparece de la mesa de juego, y de hecho, no es la primera vez que se habla sobre este asunto. A mediados de 2020 surgieron algunos rumores en los que se destacaba esta posibilidad para este año.

Una web coreana ha reportado recientemente que Samsung ha comenzado a desarrollar los paneles OLED que se instalarán en los dispositivos plegables creados por marcas como Vivo, Google y Xiaomi. Si todo avanza como asegura este medio digital, estos dispositivos podrían saltar al mercado a finales de este año.

Por el momento, es difícil asegurar si un Pixel Fold sería una realidad, ya que hasta el momento no hay ninguna confirmación oficial por parte del fabricante. Los dispositivos plegables parecen seguir siendo un objeto de interés para algunos fabricantes, es una tendencia que no cobró la fuerza esperada, pero quizá no ha llegado el dispositivo que cautive a los consumidores. Esta puede ser la oportunidad de oro para Google.