Google rediseña casi 1.000 emojis en Android 12 para hacerlos más universales y auténticos

Con motivo del «Día Mundial de los Emojis», el cual tiene lugar cada año el 17 de julio, Google ha aprovechado para anunciar las novedades que tiene preparadas para sus emojis para todas sus plataformas (Android, Gmail, Chat, Chrome OS y YouTube).

La novedad más importante es que Google ha rediseñado 992 emojis para hacerlos más universales, accesibles y auténticos, para que sean reconocidos sin problemas en cualquier parte del mundo.

Google quiere que sus emojis sean ahora más genéricos para que puedan puedan usarse con diferentes significados, como el emoji del pastel, que antes tenía el diseño de una porción de una tarta de calabaza y ahora tiene el diseño completo de una pastel rellena, lo cual representar una gran cantidad de tartas: tarta de manzana, tarta de arándanos, tarta de fresa, tarta de cerezas, tarta de pollo, carne de res y champiñones…

Lo mismo sucede con el emoji del bikini, que antes parecía que era usado por una persona invisible de una determinada constitución física. En el nuevo diseño ese bikini ya no aparece en ningún cuerpo, con lo que representa a cualquier persona. Y con el emoji de la mascarilla lo mismo. Con el COVID-19 el uso de la mascarilla ya no representa que estamos enfermos, con lo que ahora ya no tiene cara de enfermo.

Google también ha exagerado las proporciones de algunos diseños, como los vehículos para que sean más fáciles de identificar y aprovechar mejor el tamaño para que no se vean tan pequeños respecto a otros emojis.

Con algunos alimentos también le han dado un lavado de cara. En modo de broma, Google informa que algunos alimentos necesitaban cocinarse más o pasar por la freidora. Con rediseño ahora los emojis del cruasán o el beicon son más apetecibles.

Google también informa que en algunos emojis aparecerán pequeños cambios cuando activamos el tema oscuro. Por ejemplo, en el emoji de la tienda de campaña aparecerán estrellas con el tema oscuro.

La disponibilidad de los nuevos Emoji

Los nuevos emojis llegarán a Android 12 cuando se lance este otoño, pero a partir de este mes llegarán a Gmail y Google Chat. Otra novedad es que Google quiere que en el futuro todos los emojis lleguen a todos los móviles sin importar la antiguedad.

Para ello a partir de Android 12 todas las aplicaciones compatibles con Appcompat obtendrán automáticamente los nuevos emojis. Eso significa que los desarrolladores que usen esa biblioteca de compatibilidad no tendrán que cambiar el código de sus aplicaciones para añadir compatibilidad con los nuevos emojis.