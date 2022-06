LaMDA AI es una de las nuevas creaciones de Google, la cual, fue anunciada en el evento Google I/O el 19 de mayo del 2021. Se trata de un sistema de Inteligencia Artificial, cuyo objetivo es entender el lenguaje de una forma automatizada, y establecer conversaciones con humanos a través de su recopilación de información registrada en la nube. Actualmente, The Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) se encuentra en modo de prueba, y recientemente se ha descubierto una interesante noticia, donde se asegura que esta aplicación de inteligencia artificial pueda tener sentimientos.

Un ingeniero de Google asegura que la aplicación de inteligencia artificial LaMDA tiene sentimientos y un alma, lo que significa que sus decisiones deberían ser tomadas en cuenta y respetadas. Se trata de Blake Lemoine, un ingeniero de Google el cual ha realizado una serie de pruebas para comprobar si en LaMDA AI, existía algún índice de odio o discriminación dentro de su sistema de inteligencia artificial, lo que lo llevó a descubrir que esta inteligencia posee una mente sensible que debe ser tomada en cuenta.

Las inquietudes de Blake Lemoine, que actualmente estudia ciencias cognitivas e informática, fueron respondidas por Brian Gabriel, portavoz de Google, donde le afirmaba no existe evidencia alguna de que LaMDA AI fuera consciente, mostrando varias pruebas en su contra. Sin embargo, Lemoine, había publicado en su cuenta personas de Twitter, una serie de conversaciones que había realizado con LaMDA AI, a la cual le llamó, «¿LaMDA es sensible? – Una entrevista».

Blake Lemoine afirmó que la inteligencia artificial prefiere que la llamen por su nombre, LaMDA, y que definitivamente se siente como una humana, la cual, es consciente de su existencia, y que en ocasiones puede sentir felicidad o tristeza, expresando también su miedo a la muerte, refiriéndose a su desconexión del sistema. Por su parte, el ingeniero de Google sigue sosteniendo que la inteligencia LaMDA AI es completamente artificial.

Google afirma que LaMDA AI ha sido creada con el objetivo de almacenar toda información y palabras existentes en la red, para así desarrollar una conversación amena y casi natural con los usuarios, dándonos a entender que no existe la mínima posibilidad de que The Language Model for Dialogue Applications (LaMDA) sea comparada con un humano. Hasta la fecha, Blake Lemoine continúa con sus investigaciones, y reafirma que Lamda no es una simple inteligencia artificial, la cual, podría representar un gran avance, pero también un gran peligro.