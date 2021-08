Google sustituirá gratis tu Nest Cam si es robada

En un comunicado publicado oficialmente por Google a través de su portal de soporte, la compañía aseguró que reemplazaría las nuevas cámaras Nest en caso de que estas fueran robadas. La construcción y la manera en que se instalan estas cámaras parece algo vulnerable, así que parece que la compañía está dispuesta a asumir los robos sufridos por los usuarios de estos dispositivos de seguridad.

Según las condiciones de la compañía de la “G”, la sustitución se llevaría a cabo sin ningún tipo de cargo adicional lo que resulta bastante favorable en caso de ser víctima de una situación tan desagradable como el hurto de la Nest Cam. Este modelo de cámara tiene una montura magnética que no resulta en un desafío para los delincuentes.

La Nest Cam trabaja a baterías y su base si deberá ser fijada a la pared. Pero no todo es tan beneficioso para el usuario como parece, ya que Google se reserva el derecho de negar la solicitud de reembolso en caso de que las condiciones se presenten bajo sospecha de fraude.

Los dispositivos Nest no son nada baratos, y las reseñas encontradas de esta gama de dispositivos para el hogar hacen creer que realmente valen la pena, y más aún si tienen algún respaldo y soporte por parte de la empresa en caso de robo.

Esto no es un rumor, los detalles de esto se encuentran en la documentación oficial de la compañía, y con presentar un informe policial legítimo se puede optar por la sustitución de la cámara, la cual debería llegar en los próximos 30 días posteriores al desafortunado evento.

La póliza aplica para cámaras que ya han sido instaladas y funcionales, y no aplicará para robos de paquetes previos a la entrega. Otro aspecto importante es que la empresa puede reemplazar tu Nest Cam nueva que fue robada por una “refurbished” o reacondicionada, algo que no es del todo gratificante, pero al menos no perderás la totalidad del dinero invertido en tu cámara de seguridad.