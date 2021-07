Google trabaja en una app para almacenar y gestionar informes médicos

Se han dado a conocer algunas capturas filtradas de una app que Google prepara en secreto por ahora, una aplicación que se encuentra en su ‘early version’, una de las primeras fases de desarrollo, y que parece que nos permitirá almacenar y gestionar nuestros registros e informes médicos en el teléfono móvil.

No se tratará de una app de salud como la que vemos habitualmente llegar a través de distintos fabricantes y que se encargan de medir nuestra actividad diaria, con un enfoque claro hacia el deporte como Google Fit, sino de una app de salud como tal. Una app que por ahora no parece tener nombre y que han filtrado los editores de 91mobiles, el conocido medio alemán responsable de no pocas filtraciones hasta el momento.

Según cuentan desde Stat News, Google está ya en proceso de reclutamiento de usuarios Android tanto en California, hogar de Google desde sus orígenes, como en Atlanta y Chicago. Dichos usuarios se encargarán de realizar pruebas y ofrecer feedback sobre una nueva app que se encargará de almacenar y gestionar los registros médicos de los usuarios en el móvil.

En la aplicación no sólo podremos almacenar estos registros e informes médicos (entendemos que recibidos desde fuentes que compatibilicen sus documentos con la app de Google, que seguramente emplee algún formato más o menos estándar) sino que también podremos guardar ahí nuestros contactos para atención médica y urgencias.

La aplicación también ofrecerá un botón inferior que nos permitirá compartir estos registros médicos aunque por ahora no sabemos si se podrán compartir con otros usuarios o directamente con distintos centros de salud. Google ya lanzó Google Health en 2008 para este mismo propósito, aunque la app fue eliminada en 2012.

Ahora, en 2021, parece que la compañía vuelve a la carga con una nueva app para cumplir los mismos propósitos (o muy parecidos). Veremos si en esta ocasión vuelve a llamarse Google Health (Google Salud en español) y si consigue mejorar la tracción del fallido primer intento. Estaremos atentos a las distintas fases de desarrollo que vayan filtrándose antes de su publicación oficial en Google Play.