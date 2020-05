GTA V: ya se puede descargar gratis para PC

Luego de haber colapsado por casi un día entero, la Epic Games Store resucitó como Lázaro y ya se puede descargar GTA V gratis para PC.

Ayer la comunidad gamer explotó luego de comprobarse que Grand Theft Auto V era el juego gratuito de la semana en la tienda de la Epic Games. Como muchas personas intentaron obtener la reliquia de Rockstar Games, los servidores de la tienda colapsaron en poco tiempo. La plataforma, a pesar de estar caída casi por un día entero, volvió a la vida. Si quieres descargar de forma gratuita el videojuego, hoy podrás hacerlo en el siguiente link.

No es fácil recordar otro juego sin costo que haya causado tanto estruendo. Las redes sociales, blogs y otros medios no dejaron pasar esta noticia. Por ejemplo, en Twitter, GTA V fue una tendencia durante todo el día, ya que los usuarios no estaban muy contentos porque no podían acceder a descargarlo. En algunos sitios webs salieron guías para acceder a la Epic Games Store de Rusia, que supuestamente no tenía problemas con la conexión. Sin embargo, no tuvo ningún éxito, pues igualmente colapsó.

Descargar GTA V para PC se convirtió en la oferta más interesante durante el confinamiento. Si bien un gran número de firmas tomaron ventaja de la situación y realizaron descuentos en algunos títulos, ninguna tuvo tanto interés como la de ayer. GTA V sigue estando en los primeros puestos de ventas a nivel mundial, y la comunidad de GTA Online es una de las más activas.

Rockstar Games cuenta con una estrategia limpia de lanzamientos de contenidos de GTA Online. El modo multijugador usualmente recibe DLCs gratis para extender las actividades que brinda la ciudad. El último de ellos es Open Wheel Races, el cual le da un estilo tipo Fórmula 1 en las calles de los Santos.

Si quieres esta joya, recuerda que solo tienes una semana para descargarla completamente gratis para PC. Luego del 21 de mayo, Grand Theft Auto V volverá a su costo adicional. De igual manera, la Epic Games Store te obsequia la versión Premium que incluye un bono de 1.000.000 GTA$ y el “Pack de inicio Negocios Criminales”. Este último te permite acceder a propiedades, negocios, municiones, automóviles y objetos cosméticos valorados en más de 10.000.000 GTA$.