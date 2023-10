Halloween: las mejores aplicaciones gratuitas de iPhone y iPad para hacer manualidades con tus hijos

Las fiestas de Halloween están a la vuelta de la esquina. Y cada vez son más personas que se apuntan a celebrar este día. Si estás en ese grupo, déjanos decirte que la App Store de Apple ya tiene material para ello, de hecho.

Si eres una de estas personas y tienes hijos, Halloween puede ser la excusa perfecta para hacer manualidades con los más pequeños de la casa. Por eso vamos a enseñarte algunas aplicaciones para iPhone y iPad que pueden motivar a ello.

PicCollage

Esta aplicación se centra en hacer montajes fotográficos que luego puedes compartir digitalmente o imprimir. Pueden ser recopilaciones de fotografías, collages o postales. Y ahora que estamos en octubre tenemos secciones especialmente dedicadas a Halloween con postales, stickers y siluetas para que hagas tus montajes.

Puedes descargar PicCollage gratis en la App Store, pero algunos montajes están restringidos a compras integradas.

Happy Color

Algunas aplicaciones para colorear pueden ayudar a relajar a quien se anime a rellenar los colores de dibujos complejos. Happy Color puede ayudar con eso, incluyendo dibujos tematizados para Halloween entre otras opciones de Disney y Marvel.

Tienes Happy Color gratis en la App Store. En la interfaz se muestran anuncios que puedes ocultar con una compra integrada, y algunos packs de imágenes también piden una compra adicional.

Bing y DALL-E 3

Cuidado con subestimar la Inteligencia artificial: el generador de imágenes de Bing ha mejorado tanto que no podemos descartarlo como herramienta para crear imágenes de Halloween a medida. Si no te lo crees echa un vistazo a la imagen superior, porque la he generado yo con un prompt simple: «A happy cat with a sorcerer’s hat, surrounded by halloween carved pumpkins, cartoony style, spooky«.

Puedes usar el creador de imágenes de Bing desde su propia aplicación, gratis en la App Store. Si la quieres usar de forma más intensiva es probable que tengas que hacer pagos.

Pixel Art

Finalmente, para quien quiera llevar el estilo de Pixel Art a trabajos más elaborados que planteen un desafío incluso para los usuarios adultos, Pixel Art te presente dibujos de una dificultad más compleja (los hay de hasta calidad fotográfica) donde tienes que rellenar los colores con mucha precisión. Está gratis en la App Store, con una suscripción opcional para poder desbloquear todo el contenido.