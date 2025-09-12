¿Hasselblad revela el misterioso accesorio que nadie vio venir?

Una de las cosas que más nos gustan en el mundo de la tecnología son las colaboraciones entre marcas. Cuando dos fabricantes unen sus esfuerzos para lanzar dispositivos en conjunto, los resultados suelen ser fascinantes. Una muestra de ello lo podemos ver con Oppo, una marca que cada vez gana mayor reconocimiento en el ámbito de la telefonía móvil. En esta oportunidad se trata de un complemento creado por la marca Hasselblad que sería compatible con el modelo Oppo Find X9 Pro.

Sin duda alguna, es una grata sorpresa para quienes suelen seguir cada lanzamiento de esta marca. Hasta ahora, se sabe que se trata de un kit de cámara, el cual es capaz de aumentar las capacidades de teléfonos, que dicho sea de paso, son bastante buenas. Si bien es cierto que muchos fabricantes se centran en desarrollar sistemas de cámaras cada vez más potentes, no todos miran el mundo como Oppo.

Este kit de cámara magnética, representa un gran paso para la marca, quienes en conjunto con la empresa Hasselblad, planean ofrecer un recurso exclusivo e innovador. Los imanes tendrán como función, ofrecer un mejor agarre, proporcionando una sujeción más intuitiva y funcional para el usuario. Además, este punto clave facilita el cambio entre una modalidad de foto y otra. Sobre las características de este dispositivo se sabe que es un kit Oppo Find X9 Pro con una calidad de 200 Mpx. Cuenta con un Zoom nativo de 3x, que permite aumentar la distancia focal a unos 200 mm.

Hasta ahora, se desconoce si el kit se lanzará de manera global. Por los momentos, la compañía solo ha informado que llegará a finales de este año. La fusión de ambas compañías también podrá ofrecer mejoras en términos de calidad para las imágenes, como correcciones de colores con el uso de IA y ajustes profesionales.