Honor Magic V: el primer móvil plegable de Honor con características de gama alta

La nueva cara de Honor, ahora una marca independiente de Huawei, quiere competir contra los grandes. La compañía ha dejado clara su intención de lanzar smartphones de gama alta y ha empezado el 2022 con un paso muy fuerte, lanzando ni más ni menos que un móvil plegable a tope de potencia. Efectivamente, el anticipado Honor Magic V es oficial.

El dispositivo ha sido presentado en China y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada al resto del mundo. Estaremos pendientes de que lo la marca dé a conocer cuando sea pertinente. Dicho lo cual, y hechas las presentaciones, veamos qué nos ofrece el nuevo Honor Magic V.

Ficha técnica del Honor Magic V

HONOR MAGIC V DIMENSIONES Y PESO Plegado: 160,4 x 72,7 x 14,3 mmDesplegado: 60,4 x 141,1 x 6,7 mmPeso: 239 gramos PANTALLA INTERNA OLED de 7,9 pulgadasResolución 2.272 x 1.984 píxelesFormato 10:9381 ppp90 Hz100% DCI-P3HDR10+ PANTALLA EXTERNA OLED de 6,45 pulgadasResolución 2.560 x 1.080 píxelesFormato 21:9431 pppp120 Hz1.000 nits100% DCI-P3HDR10+ PROCESADOR Snapdragon 8 Gen 1GPU Adreno 730 MEMORIA RAM 12 GB ALMACENAMIENTO INTERNO 256/512 GB CÁMARA TRASERA Principal: 50 megapíxeles f/1.9Gran angular: 50 megapíxeles f/2.2Hiperespectral : 50 megapíxeles f/2.0dTOF 8×8 CÁMARA DELANTERA 42 megapíxeles CÁMARA INTERNA 42 megapíxeles BATERÍA 4.750 mAhCarga rápida 66W SISTEMA OPERATIVO Android 12 con Magic UI 6 CONECTIVIDAD 5G OTROS Altavoces DTS: XLector de huellas lateralIMAX Enhanced VERSIONES 12/256 GB

12/512 GB

Para su primer plegable, Honor ha apostado por un diseño similar al del Samsung Galaxy Z Fold. Como tal, se trata de un dispositivo que se abre como un libro y que dispone de una enorme pantalla interior y una pantalla externa algo más pequeña, pero enfocada al uso diario.

Cuando está plegado, el dispositivo tiene un grosor de 14,3 milímetros y un diseño sin aperturas laterales. Cuando se abre, el grosor se reduce a los 6,7 milímetros, pero su anchura asciende de 60,4 milímetros a 160,4. Es, en pocas palabras, un teléfono grandote que se convierte en una pequeña tablet. Se abre gracias a una bisagra de gota con 213 partes que, sobre el papel, debería prevenir que la arruga del panel fuese más evidente de la cuenta.

La pantalla externa usa tecnología AMOLED, está ligeramente curvada y tiene un tamaño de 6,45 pulgadas con resolución FullHD+. Su tasa de refresco asciende a 120 Hz y, de acuerdo a Honor, tiene un brillo máximo de 1.000 nits, algo interesante para el contenido en HDR. Cabe destacar que esta pantalla está perforada por la zona superior para alojar la cámara interna y que Honor ha reducido bastante los marcos.

La pantalla interna, la que usaremos al abrir el móvil, tiene un tamaño de 7,9 pulgadas, formato 10:9 (muy cuadrado) con 90 Hz de tasa de refresco, resolución 2.272 x 1.984 píxeles y, de acuerdo a Honor, reproducción del 100% del espacio de color DCI-P3. También se ha adoptado una tecnología de doble capa para reducir los reflejos de la pantalla y aumentar la resistencia.

Lo más potente de Qualcomm por dentro

Si echamos un vistazo bajo el capó, podremos descubrir que Honor no ha escatimado en cuando a potencia y capacidades. El Honor Magic V monta el nuevo Snapdragon 8 Gen 1, lo último de Qualcomm en plataformas móviles, y hasta 12 GB de memoria RAM. Se convierte, por lo tanto, en uno de los primeros móviles en incorporarlo. El conjunto se completa con hasta medio tera de almacenamiento interno.

El sistema operativo es Magic UI 6 sobre Android 12. No es ninguna sorpresa, desde luego, pero lo cierto es que al haber sido una presentación en China, donde el ecosistema de Google no tiene presencia, no ha habido palabras sobre si el Magic V tendrá o no los Google Mobile Services. Los Magic 3 globales sí cuentan con este catálogo de apps, por lo que es de esperar que el Honor Magic V, en el caso de que salga de su país natal, también lo haga. Paciencia hasta entonces.

La batería del Honor Magic V asciende a 4.750 mAh (la batería, como en otros plegables, está divida en dos) y dispone de carga rápida de 66W. En palabras de Honor, el dispositivo es capaz de cargarse al 50% en 15 minutos. No se ha mencionado que tenga carga inalámbrica.

Para la fotografía, Honor también ha sacado la artillería pesada y ha implementado nada más y nada menos que tres sensores de 50 megapíxeles en la parte trasera. Estas cámaras son un angular, un gran angular y una hiperespectral (para mejorar el detalle de los objetos más lejanos, por ejemplo). Habrá que ver cómo se portan en condiciones reales. En cuanto al selfie, dos cámaras: una en la pantalla externa y otra en la interna, ambas de 42 megapíxeles.

El Honor Magic V ha sido presentado en China y, por el momento, no hay noticias sobre su posible llegada al resto del mundo. Estaremos pendientes de que lo haga para actualizar con los precios oficiales. En China estará disponible a partir del 10 de enero en color negro, blanco y naranja y en la siguientes versiones: