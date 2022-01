Honor MagicBook X 14: la apuesta por el precio correcto

Honor, la compañía independiente de Huawei, ha tardado solo un año en lanzar al mercado un portátil de consumo con una excelente relación calidad-precio, crecida todavía más con promociones que incluyen diferentes accesorios de la compañía.

La Honor MagicBook X 14 es un equipo básico que recurre a una ficha equilibrada con una correcta pantalla y la búsqueda de tu atención por la etiqueta de precio baja. Pero con esa premisa hay una gran competencia en el mercado. En HoyEnTEC la hemos probado para descubrir si merece realmente la pena.

Ficha técnica del Honor Magicbook X 14

HONOR MAGICBOOK X 14 DIMENSIONES Y PESO 322.5 x 214.8 x 15.9 mm

1,38 kg PANTALLA 14″ FullHD 16:9 PROCESADOR Intel Core i5-10210U MEMORIA 8 GB DDR4 ALMACENAMIENTO 512 GB PCIe NVMe SSD BATERÍA 56 Wh

Carga rápida 65W USB C CONECTIVIDAD HDMI, USB-A 3.0 Gen1, USB-A 2.0, USB-C, jack 3.5mm, lector de huellas, BT 5.0, cámara web pop-up en teclado

Sin novedad en el diseño

Aunque Honor ya es una compañía independiente de Huawei, el diseño de sus últimos portátiles mantiene la línea sencilla y elegante de los dispositivos de la antigua compañía matriz.

En la Honor MagicBook X 14 tenemos pues un acabado en aleación de aluminio muy bien cuidado, líneas suaves en un diseño discreto que además, lamentablemente, se desmarca de otras marcas y solo ofrece un básico color gris como opción de tono.

El portátil de Honor fija su diagonal en las 14 pulgadas, consiguiendo hacerlo en un diseño con las dimensiones bien controladas excepto en el grosor. En su parte más delgada tenemos 1.6 cm.

La apariencia de grosor del equipo se ve penalizada por las bandas de goma situadas en la parte inferior de la carcasa y que elevan el equipo visualmente. La característica física que sí que nos ha gustado ha sido la del peso. El equipo, de apariencia y tacto sólido, no pasa de 1,38 kg.

Conectividad

La Honor MagicBook X 14 queda corra en conectividad. Está equipada con un solo puerto USB-C que además no es Thunderbolt 4. El resto de conectividad se limita a un puerto HDMI, dos USB-A (uno 3.0 y el otro más básico 2.0) y el conector mixto de auriculares/micrófono.

De lo que no se olvida Honor en este MagicBook X 14 es del lector de huellas, situado en el botón de encendido del equipo. Aquí debemos agregar que se trata de uno de los más eficaces del mercado. Pero como no hay una de cal sin otra de arena, este Honor Magicbook X 14 insiste en una práctica que no nos convence nada en un portátil: la webcam oculta en la última fila del teclado.

Es de tipo retráctil, lo cual está muy bien por temas de privacidad y seguridad, pero llevarlo a ese lugar ya conocemos que implica que prácticamente es un elemento inútil para hacer videollamadas.

Pantalla mate, su gran acierto

Fallar con la pantalla es algo que ningún portátil de la gama de entrada se puede permitir hoy en día. Hay tanta y tan variada competencia que un error, por pequeño que sea, hace que un portátil quede en evidencia.

La pantalla de la Honor MagicBook X 14 estuvo cerca de caer en ese error. No por diagonal, correcta con sus 14 pulgadas, ni tan siquiera por resolución, una justa 1080p. Lo pretendía hacer por su calidad global, algo justa en brillo con solo 250 nits aunque con buena reproducción del color y contraste, pero el acabado mate ha acabado por ofrecerle una salida digna a pesar de que, como el resto del equipo, no es un punto especialmente destacable.

Otro detalle que ayuda a la visualización correcta en diferentes situaciones es que la bisagra de la pantalla permite que ésta gire hasta los 180 grados, dando más flexibilidad al usuario.

Pese a contar con un formato de pantalla 16:9 ideal para el entretenimiento, esta vez el sonido no acaba de acompañar esta faceta del portátil. Es bastante potente pero resulta sin embargo metálico y plano. Mucho mejor recurrir a

Una sola configuración para elegir

Si quieres hacerte con un Honor MagicBook X 14, no tienes más que una opción de configuración. Nada de poder ampliar ni RAM ni escoger otro procesador ni mucho menos alterar la capacidad del SSD.

El modelo disponible lo podemos considerar como básico dentro de lo que ofrece el mercado. Tenemos un procesador Core i5 (10210U) que se mantiene en la décima generación, por lo que perdemos principalmente el buen nivel de rendimiento gráfico de las Iris Xe.