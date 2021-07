Honor tiene todo listo para lanzar su primer móvil plegable

Todo indica a que estamos en la semana de los móviles plegables. Recientemente hemos conocido detalles del Google Pixel Fold, y ahora nos llegan noticias desde Weibo que informan sobre un importante movimiento por parte de Honor. La compañía china, ahora más independiente de Huawei, estaría trabajando en su propio dispositivo plegable, en un movimiento similar al de Huawei con el Mate XS.

Por el momento, no hay demasiada información sobre las características y especificaciones del próximo (y primer) plegable de Honor. No obstante, las fuentes apuntan a su posible tamaño de pantalla, por lo que no es complejo hacernos una idea sobre cómo podría acabar materializándose.

Según fuentes asiáticas, como leemos en GSMarena, Honor está preparando el salto a los móviles plegables. Según Digital Chat Station, fuente de filtraciones chinas bastante fiable, Honor está en conversaciones con BOE, uno de los principales distribuidores de paneles del mercado, para obtener los paneles de su nuevo dispositivo plegable.

Se espera que cuente con un panel principal de 8 pulgadas y uno secundario de 6,5. En este caso, no encontramos tres diagonales distintas, como en el caso del Mate XS, por lo que todo apunta a que encontremos un plegable más al estilo del Samsung Galaxy Fold.

El nombre del terminal, según The Elec, será Honor Magic Fold, un teléfono que incluirá un un cristal ultra fino de última generación (UTC, ultra thin glass), a manos de la citada BOE. No hay, por el momento, fecha esperada para el lanzamiento de este terminal, pero todo apunta a que 2021 será el año en el que Honor de salte al mundo plegable.