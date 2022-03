Huawei – La gama media tiene un nuevo protagonista

La marca china Huawei nos tiene acostumbrados a experimentar agradables sorpresas liberación tras liberación, y con el Nova 9 SE han logrado generar la misma emoción que nos ha motivado a revisar lo que lo hace tan especial. Nos encontramos frente a lo que sería una nueva era para la compañía, donde las propuestas en sus Smartphones están comenzando a definir una posición mucho más sólida y dispuesta a aplastar a la competencia.

Huawei es un evidente generador de pesadillas para Apple y Samsung, ya que sus precios son mucho más competitivos y aunque aún no es capaz de igualarlos, se ha convertido en una opción bastante poderosa para quienes buscan una alternativa a los gigantes de la industria. En este nuevo Huawei Nova 9 SE encontramos una cámara que se ha ganado la atención de todos desde el momento en que fue anunciado este móvil, ya que tiene un sensor de 108 Mpx.

El hecho de que forme parte del catálogo de gama media de la empresa no significa que no podamos encontrar aspectos muy interesantes, como el hecho de que integra un procesador creado por Qualcomm. Se trata del Snapdragon 680, ideal para soportar la exigencia que un teléfono inteligente como este suele demandar. Hay algo que podría opacar esta nueva liberación, y es el hecho de que este Nova 9 SE no incorpora compatibilidad con la plataforma 5G.

Hay opiniones encontradas en este particular, ya que esto podría mejorar el precio de entrada. Con relación a su pantalla podemos decir que tiene una pantalla Full HD, con una tasa de refresco de 90 Hz de frecuencia y la dimensión es de 6.78” pulgadas. Entre las especificaciones más importantes podemos citar una memoria RAM de 8 GB, almacenamiento de 128 GB y una batería de 4.000 mAh con una tecnología de carga rápida de 66 W de potencia. El precio en Europa es de 349€, lo que nos parece bastante interesante, si lo comparamos con sus competidores más cercanos como Xiaomi, OnePlus u Oppo.