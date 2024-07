Huawei se prepara para lanzar Harmony OS para ordenadores

Si había duda sobre las intenciones de China en convertirse en una gran potencia tecnológica, esta noticia va a disipar todas las dudas. A pesar de haber enfrentado duras sanciones internacionales, su intención de competir con las marcas tecnológicas más grandes es cada vez más contundente.

Esto queda en evidencia tras el anuncio de Huawei y su intención lanzar HarmonyOS para PC. Este sistema operativo, que ya ha demostrado tener un desempeño bastante eficiente en móviles, se prepara para aterrizar en la versión de escritorio.

Algunos analistas están seguros de que antes de que termine el 2024, podríamos ver la llegada de HarmonyOS Next. Quizá la diferencia más importante que se conoce hasta el momento es el hecho de que no utiliza bibliotecas AOSP. Además, no se podrán ejecutar aplicaciones .apk.

En tal sentido, las aplicaciones tendrán que ser diseñadas completamente para poder instalarlas en HarmonyOS. Lo que hasta ahora había sido uno de los rumores más fuertes en torno a la marca, ahora parece una realidad cada vez más tangible. Podemos decir esto a partir de las imágenes que se han filtrado recientemente.

Esto permite apreciar la estética de la interfaz de HarmonyOS para PC. Según los informes, existen grandes similitudes entre el diseño de este nuevo sistema operativo para PC y MacOS. De hecho, los colores que se emplean en el sistema operativo de Apple, también se apreciarían en este dispositivo.

Hay que mencionar que Huawei mantiene su enfoque en los Smartphones, pues cuenta con un 16% de dominio del mercado chino. Sin embargo, las autoridades están presionando a la compañía para que avance en el desarrollo de un OS para equipos de escritorio.

En caso de consolidarse este proyecto, se generarían más de 3 millones de nuevos puestos de trabajo. China quiere desligarse de la tecnología occidental, por lo que, se estima que para el año 2027 haya conseguido avances importantes en este aspecto.