iMessage no está en Android porque Apple teme que sus usuarios abandonen el iPhone

iOS y Android son dos sistemas operativos móviles que tienen más cosas en común que diferencias; sin que esto permita la compatibilidad entre ambos, como bien saben los que se quedan atados a cualquiera de las dos plataformas sólo por sus aplicaciones. Y iMessage, el servicio de mensajería nativa en el iPhone, tiene gran parte de culpa ya que, al no encontrarse en Android, los dueños de un dispositivo Apple deben anclarse a su iPhone si quieren enviarlos desde el móvil. Y esto no es una estrategia casual.

El juicio que mantienen Epic Games y Apple se ha ido recrudeciendo desde que la primera denunciase a la segunda tras el incidente de Fortnite con la App Store. Epic incluyó un sistema de pagos paralelo para eludir la comisión de Apple; la compañía de la manzana expulsó a la desarrolladora; los creadores de Fortnite demandaron a Apple por las cláusulas de comisión y la eliminación de la competencia. Durante los distintos procesos estamos asistiendo a una gran cantidad de confesiones, como las últimas dedicadas a Mensajes y a Android.

iMessage es una plataforma de mensajería exclusiva de iOS y así seguirá mientras los jueces no dictaminen lo contrario. Lo que no sabíamos era que Apple se planteó seriamente hacerla multiplataforma para que así los usuarios de Android y de iPhone pudieran intercambiar mensajes. No existe ninguna limitación tecnológica para ello, sólo una decisión puramente de marketing por parte de Apple.

Según consta en la documentación del juicio que celebran Epic Games y Apple, la compañía de la manzana se planteó allá por 2013 la extensión de iMessage a Android. Pese a que el movimiento fue factible, desde Apple lo desecharon porque, según consta en una respuesta de correo electrónico realizada por el propio Phill Schiller (director de marketing de Apple), hacer multiplataforma a iMessage ‘les haría más mal que bien’.

Si Apple no ha visto impedimento en llevar a Android su servicio Music o TV+, ¿por qué no hacer lo mismo con iMessage? Seguramente porque ambas plataformas multimedia no son tan capaces de atar a los usuarios al iPhone.