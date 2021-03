Insta360 GO 2: esta nueva cámara de acción tiene el tamaño de un pulgar

Hace dos años Insta360 presentó la Insta360 GO, una cámara de acción muy pequeña que, hasta ahora, no había tenido sucesora. Y es que Insta360 acaba de lanzar la Insta360 GO 2, una nueva cámara del tamaño de un pulgar, que pesa solo 27 gramos y que llega cargada de accesorios para grabar en cualquier sitio y posición.

En su interior, el dispositivo monta un sensor de imagen de 1/2,3 pulgadas, que no está nada mal y que es capaz de grabar vídeos en 3K y sacar fotos de nueve megapíxeles. La vamos a conocer un poquito mejor a continuación, no sin antes destacar que su precio (incluyendo un buen lote de accesorios) es de 329,99 euros.

Ficha técnica de la Insta360 GO